Hannover 96: Ersetzt Felipe in Frankfurt Salif Sané?

Das ist ein großer Nachteil für die Partie am Samstag in Frankfurt – Hannover 96 muss auf den nach der fünften gelben Karte gesperrten Salif Sané verzichten. Wer den Abwehrchef ersetzen soll, will André Breitenreiter zunächst natürlich nicht preisgeben. „Felipe ist eine Option“, dann zählte der 96-Trainer sämtliche Kandidaten auf: Felipe, Florian Hübner, Josip Elez, Waldemar Anton, Oliver Sorg, er nannte sogar Timo Hübers – ein Ablenkungsmanöver.