Hannover 96: Felix Klaus und Miiko Albornoz wieder komplett im Mannschaftstraining

Etwas über eine halbe Stunde, dann machte Felix Klaus Feierabend. Nach einer Partie Handball zum Aufwärmen und einigen Minuten „Vier gegen zwei“ machte sich Klaus auf den Weg in Richtung Kabine. Nach den Ad­duktorenproblemen, die Klaus vom Schalke-Spiel (1:1) geblieben waren, „ist alles in Ordnung“, sagte er.

"Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme"

Der Offensivspieler gab am Donnerstag Entwarnung, der Einsatz am Sonntag gegen Wolfsburg ist locker drin für Klaus nach der Trainingspause in dieser Woche. „Morgen greife ich wieder an“, sagte er am Donnerstag, „das war eine reine Vorsichtsmaßnahme.“