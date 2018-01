Hannover 96: Felix Klaus wechselt zum VfL Wolfsburg

Am Ende der Saison stand der Aufstieg. Hier der Jubel in Sanshausen.

Am Ende der Saison stand der Aufstieg. Hier der Jubel in Sanshausen. © imago/Nordphoto

​Klaus hatte wesentlichen Anteil am Aufstieg

Klaus kam im Sommer 2015 von Absteiger Freiburg nach Hannover, 96 bezahlte damals drei Millionen Euro Ablöse für ihn. In dieser Saison ist Klaus Stammspieler bei 96, hatte bisher einen wesentlichen Anteil an der starken Saison des Aufsteigers. Er war in dieser Spielzeit bisher an acht Treffern beteiligt. Zwei steuerte der Flügelflitzer selbst bei, sechs bereite er vor. Dazu zählen auch die drei Elfmeter, die er für 96 bisher rausholte.