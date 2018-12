96-Meinung: Schrecklich anzusehen - Ideenloses Gekicke wie unter Thomas Schaaf

Wenn Sie noch kein Weihnachtsgeschenk haben für jemanden, der Horrorfilme mag, legen Sie ihm doch eine DVD mit den 90 Minuten vom 96-Spiel gegen Düsseldorf unter den Baum. Es war so schrecklich anzusehen, was die Mannschaft von André Breitenreiter da bot in dem doch von allen als extrem wichtig eingestuften Spiel. Die Niederlage war zwar tragisch, weil sie in der Nachspielzeit durch einen Torwartfehler fix wurde. Aber sie war auch völlig verdient, weil Düsseldorf die bessere Mannschaft war. Bis zum 0:1 war Michael Esser noch bester 96-Spieler, hielt die Null hinten fest.