Hannover 96: Freitagabend-Heimspiel gegen SV Werder Bremen bereits ausverkauft

Viele 96-Fans schauen in die Zukunft, denn während noch Karten für das Heimspiel gegen Leipzig am 31. März verfügbar sind, ist das Spiel gegen Werder Bremen (06. April) bereits ausverkauft. Die Freitagabendpartie in der HDI-Arena könnte für die Roten eine vorentscheidene sein. Wenn Hannover 96 die Werderaner schlägt, dürfte der Klassenerhalt fix sein und auch das Abrutschen auf den Relegationsplatz scheint dann kaum noch möglich. Neben vielen Anhängern der Roten werden auch zahlreiche Bremer Fans erwartet, eine gute Kulisse für eine spannende Begegnung.