Ab 15.30 Uhr im Liveticker: Hannover 96 beim FSV Mainz 05

Hannover 96 trifft am Bundesliga-Sonntag im wichtigen Auswärtsspiel auf den FSV Mainz 05. „Es macht mich sehr glücklich, das Vertrauen und diesen Rückhalt des Vereins und der Fans zu spüren“, sagte Trainer André Breitenreiter am Freitag. „Es geht nicht um mich, nicht um Horst Heldt und nicht um Martin Kind. Es geht um Hannover 96. Es geht darum, dass wir erfolgreicher spielen und dass wir bis Weihnachten so viele Punkte holen, dass wir mit einem guten Gefühl in die Pause gehen können“, betonte er.