Hannover 96 gegen 1899 Hoffenheim live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Mohammed Abdellaoue hatte wesentlichen Anteil an den Erfolgen von Hannover 96 in den Jahren 2010 bis 2013. © dpa/Montage

Drei! Gegen Werder Bremen gelang Mo Abdellaoue im Oktober 2011 der einziger Dreierpack seiner Karriere. Zu dem Zeitpunkt belegte Hannover 96 den fünften Rang. Am Saisonende standen die Roten auf Platz sieben - und qualifizierten sich das zweite Mal in Folge für den Europa-Cup. © dpa

Was ein Bock von Simon Kjaer! Am 19. Spieltag der Saison 2012/2013 gastierte der VfL Wolfsburg in Hannover. An der Seitenlinie schiebt der Däne seinen Körper nachlässig vor den Ball, in der Annahme er würde ins Seitenaus gehen. Der Ball rollt jedoch die Linie entlang. Mohammed Abdellaoue schnappt sich die Kugel, lässt Kjaer stehen wie ein Schuljunge... © imago/Sven Simon

Unaufgeregt schiebt Abdellaoue die Kugel an Diego Benaglio vorbei ins lange Eck. 96 gewann letztlich mit 2:1. © imago/Sven Simon

Das wichtigste Tor von Mohammed Abdellaoue in seiner Karriere bei Hannover 96 - und das auch noch artistisch! Mit dem Führungstreffer (22. Minute) im Rückspiel der Play-offs zur Europa League gegen den FC Sevilla hatten die Hannoveraner in Spanien alles in der Hand, denn auf heimischen Rasen besiegten sie die Sevilla mit 2:1. Am Ende stand es 1:1 - und Abdellaoue und Co. qualifizierten sich für die Gruppenphase der neuen Saison. © dpa

Abdellaoues Torjubel fiel entsprechend ekstatisch aus! © dpa

Das wohl schönste Tor des Mo Abdealloue im 96-Dress. Eine Lars Stindl-Flanke vollstreckt er mit dem Rücken zum Tor per Hacke zum 3:1. Nach einer starken Anfangsphase im zweiten Spielabschnitt, drehten die Stars der "Red Devils" auf. Wayne Rooney und Shinji Kagawa drehten das Spiel dann aber doch noch in ein 4:3. © imago/Kaletta

Im Gastspiel beim VfB Stuttgart war Mo Abdellauoe "Man of the Match". Der Spielfilm: 96 gleicht einen 0:2-Rückstandaus. Der 96-Knipser ersetzt in der 66. Minute Artur Sobiech beim Stand von 2:2. Nur zwei Minuten später erzielt Abdellaoue das 3:2 und... © imago/Baumann

Nur fünf Minuten später tritt Abdellaoue zum Elfemter an. Lars Stindl wurde vorher zu Fall gebracht. Der Norweger lässt VfB-Stuttgart-Keeper Sven Ulreich keine Chance. Auch wenn der die Ecke geahnt hat. © imago/Baumann

Im März 2011 zeigte Hannover 96 der deutschen Übermacht Bayern München die Grenzen auf. Abdellaoue, "Koka" Rausch und Sergio Pinto stellten die Münchner kalt. Nicht zum letzten Mal in diesem Jahr... © dpa