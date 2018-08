Hannover 96 gegen den BVB heute live im TV und Online-Stream schauen

Anzeige

Es ist die längste Tor-Serie der Bundesliga-Geschichte. Seit 23 Spielen erzielte der BVB in der Partie Hannover 96 gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) immer mindestens ein Tor in der HDI Arena oder im altehrwürdigen Niedersachsenstadion. Im letzten Jahr unterlag die Borussia allerdings trotz zweier Auswärtstore mit 2:4. Es war Hannovers höchster Sieg 2017/2018. Sieben der letzten neun Duelle gingen jedoch an den BVB. Die Fans erwartet im Abendspiel eine Begegnung mit Tor-Garantie: Keiner der 52 Vergleiche dieser beiden Klubs endete in der Bundesliga 0:0. Beide Teams kommen mit einem Erfolgserlebnis in dieses Spiel: Dortmund schoss sich mit einer 4:1-Gala gegen RB Leipzig direkt an die Tabellenspitze, Hannover 96 holte bei Werder Bremen zum Start einen wertvollen Auswärtspunkt (1:1).

Die Roten in Noten: Hannover 96 gegen Werder Bremen Michael Esser (Note 3): Erstes Bundesligaspiel als richtige Nummer eins in Hannover. Fehlerfrei zwar, offenbart aber einige Probleme in der Strafraumbeherrschung. © imago/Nordphoto Oliver Sorg (Note: 2): Rechts viel gefragt gegen Bremens starken Kainz, den er nach anfänglichen Problemen in den Griff bekommt. Schaltet sich häufig offensiv ein. Auch das macht er ordentlich. © dpa Waldemar Anton (Note 3): Der neue Kapitän bringt die von ihm erwartete stabile Leistung. Vorne taucht er auch bei Standards mal gefährlich auf. Insgesamt ordentlich. © imago/Team2 Kevin Wimmer (Note 3): Kommt besser rein mit jeder Spielminute, die er nach der langen England-Zeit ohne Einsätze macht. Rettet einmal in höchster Not. Aber ein, zwei Mal passt das Stellungsspiel nicht. © dpa Matthias Ostrzolek (Note: 3,5): Wieder von Anfang an hinten links, weil er defensiv sicherer steht als die Alternativen. Doch der eine große Wackler tut weh, weil er beim 1:1 Gebre Selassie hinter sich aus den Augen verliert. © Martin Rose/ Getty Pirmin Schwegler (Note: 3): Die starken Standards kommen diesmal nicht ganz so zielgenau, aber er saugt hinten Bälle ab und versucht vorne Akzente. Nach einem Foul zu Beginn der zweiten Hälfte muss er runter. Dafür kommt Bakalorz. © Sielski-Press Walace (Note: 2,5) : Der Staubsauger hat Startschwierigkeiten und fällt anfangs nicht auf wie in der Vorbereitung. In der zweiten Hälfte viel besser eingebunden und mit einer guten Leistung. © imago/Team2 Ihlas Bebou (Note: 2): Macht viele Meter und hilft auch hinten engagiert. In der zweiten Halbzeit zündet er häufiger mal den Turbo nach vorn – und bereit das 1:0 traumhaft per Lupfer in den Lauf von Weydandt vor. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images Linton Maina (Note: 2,5): Startelfdebüt fürs Talent. Es braucht mitunter drei Bremer, um ihn zu bremsen. Er will, ist wuselig. Noch fehlt die letzte Durchschlagskraft, aber da wächst was. Nach 60 Minuten kommt Haraguchi für ihn. © imago/Team2 Takuma Asano (Note: 4): Er läuft zwar viel und ist auch bemüht. Die zündende Idee oder den letzten Pass kriegt aber auch er nicht hin. Bleibt letztlich ohne Torchance. © dpa Niclas Füllkrug (Note: 3,5): Lange kaum eingebunden ins 96-Spiel, holt sich deshalb die Bälle auch mal aus dem Mittelfeld. Bemüht, aber ohne ganz große Möglichkeiten. © Sielski-Press Marvin Bakalorz (Note: 3): Muss kurzfristig für den humpelnden Schwegler rein (57.). Nimmt sich ein Herz aus der Distanz, fällt sonst aber nicht weiter auf. © Sielski-Press Genki Haraguchi (Note 4): Nach einer Woche Pause wegen einer wieder zurück. Dass er die Technik hat sieht man, aber die eingebaute Handbremse ist noch etwas angezogen. © imago/GEPA pictures Hendrik Weydandt (Note 1,5): Wahnsinn! Eiskalt! Abgeklärt! Vor vier Jahren hat er in der Kreisliga gestürmt, jetzt das Bundesliga-Debüt. Kommt in der 75. für Asano. 76. Minute der erste Ballkontakt, 77. Minute schießt er das 1:0. Die Fans singen „Du bist der beste Mann“. © imago/Hübner

„Das sind genau die Spiele, die man sich wünscht: Abendspiel, Flutlichtatmosphäre, Unterstützung von den Rängen, der Tabellenführer kommt. Ja, ich glaube das ist ein Spiel, auf das wir uns besonders freuen“, erklärte 96-Coach André Breitenreiter (44) vor dem Spiel und fügte im Bezug auf den Gegner an: „Die Dortmunder haben enorm viel Qualität dazugewonnen – haben eine Top-Mannschaft und sind sicherlich durch die jetzige Verpflichtung nochmal von Alcácer von Barcelona auch absoluter Meisterschaftsfavorit.“ Könnte man so sehen. Unter der Woche vollzog Borussia Dortmund dann auch den Stürmer-Transfer, auf den viele Fans gewartet hatten. Paco Alcácer (24) kommt auf Leih-Basis für zwei Mio. Euro vom FC Barcelona – mit Kaufoption. Damit bekam BVB-Coach Lucien Favre (60) kurz vor Transferschluss doch noch seinen Wunsch-Spieler. Alcácer wird dem Vernehmen nach am Freitag allerdings noch nicht im Kader stehen. Favre will dem Spanier über die Länderspiel-Pause hinaus Eingewöhnungszeit geben.

Dortmund reist als Tabellenführer nach Hannover. Dieses Gefühl erlebten die BVB-Spieler und Fans auch im letzten Jahr. Am zehnten Spieltag gastierte die Borussia ebenfalls als Spitzenreiter in der HDI Arena, mit der Niederlage und dem 2:0-Erfolg des FC Bayern im Abendspiel gegen RB Leipzig war die Pole Position seitdem allerdings weg. Lucien Favre warnt vor den Roten: „Hannover hat gut gespielt in Bremen, sehr kompakt, sehr schwer zu bespielen.“

Seitenwechsel: Diese Spieler standen für Hannover 96 und Borussia Dortmund auf dem Platz. Otto Addo: Vom VfL 93 Hamburg wechselte der Offensivspieler im Sommer 1996 zu Hannover 96. Dort gelang ihm mit den „Roten“ der Aufstieg aus der damals drittklassigen Regionalliga in die 2. Bundesliga. 1999 wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er in sechs Jahren aufgrund zahlreicher Verletzungen lediglich auf 98 Spiele und 16 Tore kam. © Deborah Jayne Kinsey Marvin Bakalorz: Vom SC Paderborn kam der Mittelfeldspieler im Sommer 2016 zu Hannover 96. Vorher stand stand er zwischen 2010 und 2013 auch beim BVB unter Vertrag – und darf sich aufgrund der schwarzgelben Erfolgssaison 2011/12 auch „Deutscher Meister“ und „Deutscher Pokalsieger“ nennen. © imago/Camera 2 Sergej Barbarez: 1992 kam der Stürmer von Velez Mostar zu Hannover 96 und blieb eine Saison. Nach einem zweijährigen Gastspiel bei Borussia Dortmund (1998 bis 2000) ging es für sechs Jahre zum Hambuger SV, wo er zur Vereinslegende avancierte. © imago/Rust Leonardo Bittencourt: Als großes Talent war der damals 18-Jährige 2012 von Energie Cottbus zu Borussia Dortmund gekommen. Ein Jahr später folgte der Wechsel zu Hannover 96 – der BVB sicherte sich allerdings eine Rückkaufoption. Für Hannover schoss er in zwei Spielzeiten (57 Spiele) fünf Tore. Dann folgte der Wechsel zum 1. FC Köln. © dpa Fredi Bobic: Beim VfB Stuttgart hatte der Stürmer mit Krassimir Balakow und Giovane Elber das „Magische Dreieck“ gebildet. Mit diesen Vorschusslorbeeren ging es 1999 zu Borussia Dortmund, konnte sich dort aber gegen die Konkurrenz (Koller, Smoroso, Ewerthon) nicht durchsetzen und wurde zeitweise nach England zu den Bolton Wanderers verliehen. In der Saison 2002/03 half er mit 14 Toren in 27 Spielen anschließend mit, den Aufsteiger Hannover 96 in er Bundesliga zu halten. © imago/Contrast Vladimir But: Insgesamt 100 Spiele (10 Tore) bestritt der Mittelfeldspieler zwischen 1994 und 2000 wettbewerbsübergreifend für die erste Mannschaft von Borussia Dortmund. Trainer Ottmar Hitzfeld hielt große Stücke auf den jungen Russen – der allerdings in seiner Zeit bei Hannover 96 (Winter 2004 bis Sommer 2005, vier Spiele, kein Tor) nicht an alte Glanzphasen anknüpfen konnte. © imago/WEREK Conor Casey: Im Juni 2001 wechselte der Mittelstürmer aus Portland ins Ruhrgebiet, kam dort aber nur für die zweite Mannschaft des BVB zum Einsatz. Noch im selben Jahr wurde er für knapp zwei Jahre nach Hannover verliehen, wo er Teil der Aufstiegsmannschaft in die 1. Bundesliga war. © zur Nieden Marcel Halstenberg: Vom SV Germania Grasdorf wechselte der Außenverteidiger in die Jugend von Hannover 96, wo er in der Saison 2010/11 auch für die zweite Mannschaft auflief. Danach ging es für zwei Jahre zum BVB – wo er allerdings ebenfalls nur für die zweite Mannschaft kickte. Mittlerweile ist er Stammspieler bei RB Leipzig. © Florian Petrow Florian Hübner: Vom SV Sandhausen wechselte der Innenverteidiger im Sommer 2016 zu Hannover 96. Vor seiner Zeit in Sandhausen stand er zwischen 2011 und 2013 immerhin zwei Jahre beim BVB unter Vertrag und bestritt dort 48 Spiele für die zweite Mannschaft. © imago/DeFodi Sebastian Kehl: Aus Fulda kam der Mittelfeldspieler zu Hannover 96 – wo er unter anderem mit dem späteren Schalker Gerald Asamoah zusammen spielte. Kehl hingegen zog es über den Zwischenschritt SC Freiburg (Sommer 2000 bis Winter 2002) zum BVB. Insgesamt 13 Jahre spielte er für Schwarzgelb, wurde dort Nationalspieler, dreimal Deutscher Meister und einmal DFB-Pokalsieger. © zur Nieden Gerhard Kleppinger: Der Stürmer machte zwischen 1980 und 1982 insgesamt 82 Spiele (16 Tore) für Hannover 96. Für eine Spielzeit (1987/88) machte er (vom FC Schalke 04 kommend!) Station beim BVB (wettberwerbsübergreifend 43 Spiele, ein Tor). © imago/Rust Emmanuel Krontiris: Der Stürmer begann seine Fußball-Karriere in der Jugend von Hannover 96 (im Bild ein C-Jugend-Spiel zwischen 96 und dem SC Langenhagen aus dem Jahr 1997; Krontiris prüft den heutigen HSC-Trainer Martin Polomka im SCL-Tor). Zwischen 2001 und 2004 machte er 52 Spiele für die zweite und fünf Spiele für die erste Mannschaft von Borussia Dortmund. © zur Nieden Werner Lorant: Hauptsächlich als Trainer (von 1860 München und einer Vielzahl weiterer Vereine auf der ganzen Welt) bekannt. Als aktiver Spieler zwischen 1971 bis 1973 beim BVB und zwischen 1983 und 1984 bei Hannover 96 unter Vertrag. © imago/Rust Frank Pagelsdorf: Der gebürtige Hannoveraner ist ebenfalls als Trainer bekannt (u.a. Hansa Rostock und Hamburger SV). Seine Fußballkarriere begann er beim TSV Havelse. Zwischen 1976 und 1978 sowie in der Saison 1989/90 war er für Hannover 96 am Ball. Immerhin fünf Jahre (1984 bis 1989) kickte er für Borussia Dortmund (126 Spiele, elf Tore). In diesem Bild attackiert von Lothar Matthäus. © imago/WEREK Siegfried „Siggi“ Reich: Vereinslegende bei Hannover 96 (145 Spiele und 70 Tore zwischen 1985 und 1989). bereits zuvor hatte der gebürtige Wolfsburger eine Saison (1983/84) bei Borussia Dortmund gespielt (14 Spiele, zwei Tore). © imago/Werner Otto Jürgen Rynio: Immerhin 90 Spiele bestritt der Torwart zwischen 1969 und 1774 für Borussia Dortmund. Zwischen 1979 und 1986 machte er dann 203 Partien für Hannover 96, war nach seinem Karriereende auch Torwarttrainer und wurde von Coach Jörg Berger nach der Verletzung von Stammkeeper Ralf Raps noch einmal als Keeper eingesetzt. © imago/Rust Fred Schaub: Nach nur einem halben Jahr bei Borussia Dortmund (sieben Spiele, ein Tor) wechselte der Mittelstürmer im Winter 1983/84 zu Hannover 96, wo ihm bis zum Sommer 1986 in 90 Spielen 24 Treffer gelangen. 2003 kam er bei einem Verkehrsunfall auf der A7 ums Leben. Sein Sohn Louis Schaub überlebte den Unfall verletzt. Er spielt heute bei Rapid Wien und für die österreichische Nationalmannschaft. © imago/Rust Lothar Sippel: Der Stürmer machte zwischen 1992 und 1994 insgesamt 51 Partien für Borussia Dortmund, dann stürmte er zwei Jahre (1994 bis 1996) für Hannover 96. Später war er als Trainer unter anderem für die Sportfreunde Ricklingen und Arminia Hannover tätig. © imago/Rust Dennis Weiland: Wechselte 1992 aus der Jugend von Germania Grasdorf zu Hannover 96. Über die Sportfreunde Ricklingen ging es weiter zu den Junioren von Borussia Dortmund. Dort wurde er später vornehmlich bei der zweiten Mannschaft eingesetzt, bestritt aber auch ein Spiel für die Profis im Supercup 1996. Später für Arminia Hannover am Ball (unser Bild). Marc Ziegler: In der Saison 2003/04 spielte der Keeper als Leihspieler von Austria Wien für Hannover 96. Zwischen 2007 und 2010 stand er später bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Dort war er Nummer zwei hinter Roman Weidenfeller, kam aber immerhin auf insgesamt 29 Spiele. © zur Nieden

Wie sehe ich das Spiel Hannover 96 gegen Borussia Dortmund live im TV?

Das Heimspiel von Hannover 96 gegen Borussia Dortmund wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr aus Hannover. Zu den Eurosport-Kommentatoren gehören Marco Hagemann, Philipp Eger und Matthias Stach.

Wird Hannover 96 gegen Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels des Hannover 96 gegen Borussia Dortmund ist im Nachtmagazin der ARD um 1 Uhr zu sehen. Sky-Abonnenten können das Spiel ab 22.30 Uhr in einem längeren Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hannover 96 gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?