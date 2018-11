Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach: Die letzten Infos vor dem Spiel

Jupp Heynckes: Spielte vor seiner großen Trainerkarriere lediglich für zwei Profi-Clubs: Borussia Mönchengladbach und Hannover 96. Bei den "Fohlen" begann er seine Karriere in der Jugend und rückte 1963 zu den Profis auf. 1967 wechselte er für drei Jahre an die Leine – dann ging es für weitere acht Jahre zurück an den Niederrhein. © imago/kicker/Metelmann