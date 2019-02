Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt: Letzte Infos zum Spiel

Vor dem 4:1-Erfolg in der Europa League gegen Schachtar Donezk spielte Eintracht Frankfurt gleich fünfmal in Folge Unentschieden. Neben dem Hinspiel in Donezk lauteten die Gegner dabei: Werder Bremen, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Während die Eintracht damit ein gehöriges Wörtchen im Rennen um das internationale Geschäft mitredet, muss Hannover 96 nach dem schwachen Auftritt bei der TSG Hoffenheim dringend wieder in die Spur finden, um im Kampf um den Klassenerhalt wieder Hoffnung zu schöpfen.

Die 96-Bilanz nach 22 Spieltagen ist so schlecht wie nie, fünf der letzten sechs Partien wurden verloren. Als Trainer verlor Thomas Doll keines seiner sechs Spiele gegen die Eintracht. Allerdings: Die drei SGE-Stürmer Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller haben in dieser Saison schon mehr Tore geschossen (32) als das gesamte 96-Team (20).

Hinrunde 2018/19: Hannover 96 gastiert am 6. Spieltag in der Commerzbank Arena - und wird von einer furios aufspielenden Eintracht mit 1:4 abgeschossen. Den Frankfurter Torreigen eröffnete Verteidiger Evan N'Dicka, die weiteren Torschützen hießen Ante Rebic, Jonathan de Guzman und Luka Jovic. Das zwischenzeitliche 1:3 für Hannover erzielte Neuzugang Florent Muslija mit seinem ersten Bundesligatreffer. ©

Das sagt 96-Trainer Thomas Doll

"Jetzt ist es an der Zeit, Flagge zu zeigen", sagte Trainer Thomas Doll am Freitag. "So einen Auftritt wie in Hoffenheim möchte niemand mehr sehen. Das ging wirklich nicht, aber das ist jetzt vergessen. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir am Wochenende ein anderes Gesicht zeigen werden. Wir haben die Möglichkeit, viele, viele Dinge viel, viel besser zu machen."