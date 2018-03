Jetzt live: Hannover 96 empfängt den FC Augsburg

Am 20. November 1982 traf Dieter Schatzschneider (Bild) gleich zweimal binnen neun Minuten (26., 34.) per Elfmeter für 96, im Rückspiel war dann Jochen Goll im fast leeren Niedersachsenstadion als einziger Kicker für die Roten erfolgreich. Augsburger Trainer war in beiden Partie mit dem mittlerweile verstorbenen Hannes Baldauf ein Mann, der auch in Hannover durch etliche Trainer- und Spielerjahre einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. © imago/Rust