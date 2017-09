Kein Einsatz für Hannover 96 gegen Gladbach: Nach Blitzstart lange Pause für Jonathas

Oh, Johnny, singt Jan Delay – und genau so können sie auch beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 stöhnen: Der Neun-Millionen-Einkauf Jonathas, der Johnny gerufen werden möchte, fällt auch für das Spiel am Sonnabend bei Borussia Mönchengladbach noch aus. Gestern ließ er sich in der HDI-Arena behandeln. „Am Oberschenkel“, sagte 96-Sprecher Christian Bönig.