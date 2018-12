Wieder mit Walace: Das ist die Startelf von Hannover 96 gegen Hertha BSC

Nach der deutlichen Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach ist Hannover 96 im Heimspiel gegen Hertha BSC unter Zugzwang. Wann, wenn nicht vor eigenem Publikum sollen im Kampf um den Klassenerhalt die Punkte her, werden sich viele denken.

Für die Partie gegen die Hauptstädter hat Trainer André Breitenreiter in personeller Hinsicht wieder mehr Möglichkeiten - und von denen macht er auch Gebrauch. Im Vergleich zur Partie am Niederrhein gibt es diverse Veränderungen. Eine davon: Walace steht wieder in der Startelf, soll der Defensive Stabilität verleihen.