Hannover 96 gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die Roten Bullen könnten mit einem Sieg in der Partie Hannover 96 gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ihre Serie wahren und sich zumindest vorläufig wieder auf einen Champions-League-Platz schieben. Mit einem Dreier in der HDI Arena würde Leipzig bis zum Sonntag Eintracht Frankfurt, das in Bremen zu Gast ist, von Rang vier verdrängen. Zudem würde RBL seine makellose Bilanz behalten. Leipzig verlor noch nie gegen einen Bundesliga-Aufsteiger. Das Hinspiel (2:1) war die erste Begegnung zwischen den Roten und den Roten Bullen in der deutschen Fußball-Eliteliga.

Die Bilder aus dem Hinspiel zwischen RB Leipzig und Hannover 96: Leipzigs Yussuf Poulsen (r) im Duell mit Hannovers Salif Sané. © dpa Marvin Bakalorz und Waldemar Anton halten Leipzis Marcel Sabitzer auf. © imago/Picture Point LW Julian Korb vor Leipzigs Bruma. © dpa In der 14. Minute hält Philipp Tschauner stark gegen Timo Werner. © dpa Felix Klaus macht Tempo. © dpa Jonathas stößt mit Leipzigs Ibrahima Konate zusammen. © AP Jonathas trifft zum 1:0 für Hannover 96. © AP Hannover 96: Jubel über die 1:0-Führung. © dpa Jonathas jubelt über sein Tor zum 1:0. © dpa Yussuf Poulsen erzielt den 1:1-Ausgleich. © AP Leipzigs Dayot Upamecano (l-r), Timo Werner und Naby Deco Keita bejubeln das 2:1. © dpa

Hannover 96 dagegen will gegen Leipzig den ersten Punkt seiner BL-Historie holen. Ohne einen einzigen Punkt gegen einen Bundesliga-Gegner sind die Niedersachsen ansonsten nur gegen den SC Paderborn. Kein leichtes Unterfangen. Hannover ist seit fünf Spielen sieglos und verlor die letzten vier Partien allesamt. „Ich will sehen, dass wir mehr wollen als Leipzig“, sagte 96-Trainer André Breitenreiter (43) vor dem Spiel, „ wir brauchen 100-prozentigen Siegeswillen. Eines ist klar: Wir sind noch nicht durch. Je eher wir die Punkte holen, desto sicherer und ruhiger können wir in die nächsten Spiele gehen. Wir dürfen uns keine Fehler gegen RBL erlauben. Wenn sie hoch pressen, bietet uns das Räume und die werden wir auch nutzen.“

Das Duell der Gegensätze: RB-Stürmer Timo Werner hat einen ähnlichen Marktwert wie die gesamte Mannschaft von Hannover 96. © imago/Christian Schroedter/Screenshot transfermarkt.de

RBL-Coach Ralph Hasenhüttl (50) fordert vor der Partie in der HDI Arena vor allem Leidenschaft. „Es kämpfen viele gute Mannschaften um die vorderen Plätze in der Tabelle. Es wird darauf ankommen, in den letzten Wochen nochmal alles rauszupressen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen können“, so der Österreicher. Möglicherweise muss dies in Hannover ohne Stefan Ilsanker gehen. Der 28-jährige defensive Mittfeldspieler laboriert an einer Kapselzerrung im rechten Knie. Hannover 96 muss neben Noah Joel Sarenren Bazee, Felipe, Martin Harnik, Florian Hübner nun auch noch auf Ihlas Bebou verzichten. Im Hinspiel fielen alle drei Tore nach der Pause, Leipzig gewann nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Nationalstürmer Timo Werner war dabei an beiden Treffern beteiligt.

Ausverkaufte Häuser gehörten in der Vergangenheit nicht gerade zur Tagesordnung - auch in Hannover nicht. Oben voll - unten leer - dazwischen die Trommler. Direkt unter dem früheren Block H31, in dem die treuen 96-Anhänger vor dem Stadionumbau standen, herrschte nicht selten gähnende Leere. Dieses Foto stammt vom 1. Oktober 2000 aus der Partie in der 2. Bundesliga gegen den SSV Reutlingen. Oft öffneten die Ordner damals kurz vor Spielende das Tor neben dem Fanblock, um die Zuschauer zum Jubeln und Abklatschen der Spieler in den Unterrang zu lassen. Damals eine Tradition - heutzutage undenkbar. © imago/pmk In der Spielzeit 1976/77 war erstmalig eine Partie von Hannover 96 im Niedersachsenstadion mit 60000 Zuschauern ausverkauft. Es war das Stadtderby gegen Arminia Hannover. Das ist deswegen ziemlich kurios, weil in jedem anderen Heimspiel der gleichen Saison stets weniger als 10000 Zuschauer eine Karte kauften. © Team zur Nieden Ein Bild aus der Saison des Minusrekords. Am 15. Oktober 1982 begrüßen die Spieler von Hannover 96 (links) und TuS Schloß Neuhaus vor dem Spiel die gerade einmal 2000 Zuschauer im Niedersachsenstadion. Um ehrlich zu sein, sieht die beinahe völlig blanke Westtribüne im Hintergrund nach noch weniger aus ... © imago/Rust Nochmal die Saison 1982/83. Am 19. Februar 1983 kickt Hannover 96 vor nur 2000 Zuschauern gegen die SG Wattenscheid 09. Gästespieler Peter Kunkel (rechts) rettet hier gerade in höchster Not vor den 96ern Burkhard Steiner (Mitte) und Horst Neumann. © imago/Rust 4500 Zuschauer in einem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund. Heute undenkbar. Am 26. April 1986 unterliegen die Roten dem BVB mit 1:4. Franz Gerber (Hannover, rechts) versucht sich hier gegen BVB-Torwart Eike Immel (Mitte) und Günter Kutowski. © imago/Rust Da wurde die dreistellige Zahl nur ganz knapp vermieden. Am 29. Mai 1982 kickt Hannover 96 gegen Fortuna Köln vor 1068 (!) Zuschauern. Vielleicht könnte man Gerhard Kleppinger (rechts) einfach noch dazuzählen. Denn der 96-Abwehrspieler begutachtet seinen Mitspieler Ralf Außem (Mitte) im Zweikampf aus vorsichtiger Entfernung. © imago/Rust Keiner da. In den neunziger Jahren wurden zur zweiten Halbzeit mangels Zuschauermasse sogar teilweise die Stadiontore geöffnet - und Interessierte gratis hineingelassen. Über eine Leiter zwischen Unter- und Oberrang, die sich auf der Westtribüne auf Höhe der Mittellinie befand, konnten Zuschauer bei einsetzendem Regen kostenfrei einen Rang nach oben wechseln, um sich vom unüberdachten Unterrang ins Trockene zu retten. © Team zur Nieden Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand das Heimspiel von Hannover 96 gegen den FSV Frankfurt am 13. November 1982 zwar nicht statt. Auf dem Foto sieht es dennoch so aus - es ist schließlich nicht einer der 2085 Zuschauer zu sehen. © imago/Rust 3. Juni 1972: Die Kölner Wolfgang Overath (von rechts), Torwart Gerhard Welz, Bernd Cullmann und Karl Heinz Thielen betreten das Niedersachsenstadion. Im Hintergrund laufen die gestreiften Roten ein. Viele Zuschauer sind allerdings nicht zu sehen, obwohl sogar 15000 dabei waren. © imago/Rust Einsam in der Niederlage. Carsten Linke applaudiert als Einziger der 96-Kurve. Auch sonst ist nicht viel los bei der Partie im November 1998. Keine 10000 Zuschauer sahen die 0:2-Heimpleite der Roten gegen Fortuna Düsseldorf. © Team zur Nieden

Wie sehe ich das Spiel Hannover 96 gegen RB Leipzig im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Hannover 96 gegen RB Leipzig am Samstag ab 15.15 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 4 und HD. Live-Kommentator ist Kai Dittmann. Hansi Küpper berichtet in der Konferenz-Schaltung.

Wird Hannover 96 gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hannover 96 gegen RB Leipzig ist später ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau, ab 23 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF sowie in den Tagesthemen der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hannover 96 gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Hannover 96 gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

