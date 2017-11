Hannover 96 gegen VfB Stuttgart live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Den Erfolg über Borussia Dortmund (4:2) hat man bei den Roten nicht vergolden können. In Leipzig (1:2) und bei Werder Bremen (0:4) setzte es vor der Partie Hannover 96 gegen VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) zwei teilweise derbe Pleiten.

Im Aufsteiger-Duell gegen die Schwaben, das Hannover im Zweitliga-Jahr mit 1:0 gewann, gilt es nun, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Für den ehemaligen Hannoveraner Ron-Robert Zieler (28), in Diensten der Roten 2014 Weltmeister geworden, ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der VfB-Torhüter: „Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Fans mich herzlich empfangen, ich habe immer alles (in 185 Liga-Spielen für 96, d. Red.) für den Klub gegeben, aber ich habe keinen Einfluss darauf.“ Zieler war nach dem BL-Abstieg 2016 zum englischen Sensationsmeister Leicester City gewechselt.

Manager Horst Heldt mit 96-Boss Martin Kind im Mai 2017. © Imago

Und Hannover? „Vielleicht ist es zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so schlecht, einmal eine richtige Klatsche zu kriegen“, sagte 96-Manager Horst Heldt dem Kicker-Sportmagazin (Donnerstagsausgabe), „natürlich hätten wir an der Weser lieber gejubelt, aber wenn die bisher höchste Saison-Niederlage für etwas gut war, dann dafür, dass alle wieder den Blick etwas schärfen.“ Die Partie in Bremen zeigte aber auch, dass Oliver Sorg und Miiko Albornoz auf den defensiven Außenbahnen weder Julian Korb noch Matthias Ostrzolek adäquat ersetzen konnten. Ebenfalls schmerzlich vermisst wurde der nach der Länderspiel-Reise mit der U21 verletzte Waldemar Anton. Er dürfte ebenso wie Stammkeeper Philipp Tschauner wieder in die Anfangself rücken. Jonathas wird nach Muskelverletzung definitiv ausfallen.

Die Statistik spricht klar für Hannover 96: Von 27 Duellen gewannen die Niedersachsen gegen den VfB 13 zu Hause, mussten nur fünf Niederlagen hinnehmen. Gegen keinen anderen Gegner siegte Hannover in der Bundesliga häufiger als gegen die Schwaben. „Die Stuttgarter werden nach dem Sieg gegen den BVB mit sehr viel Selbstvertrauen kommen. Es wird ein spannendes und interessantes Spiel“, glaubt Hannover-Coach André Breitenreiter (44), „meine Jungs spielen eine klasse Saison. Morgen nehmen wir mit den Zuschauern im Rücken den nächsten Anlauf auf drei Punkte.“ VfB-Trainer Hannes Wolf (36) will auch ohne die zu ersetzenden Chadrac Akolo (Faserriss im Oberschenkel) und Daniel Ginczek (Faserriss im Adduktorenbereich) sowie ohne Marcin Kaminski, Anastasios Donis (individuelles Aufbautraining) und Dzenis Burnic (Reizung des Außenbandes im Knie) kämpferisch an die Leistung aus dem Dortmund-Spiel anknüpfen: „Wir müssen mutig sein, mit Herz spielen, in jeder Aktion ans Limit gehen.“

Per Mertesacker ist einer der jüngsten Bundesliga-Debütanten von Hannover 96. © imago

Wie sehe ich das Spiel Hannover 96 gegen VfB Stuttgart im TV?

Das Bundesligaspiel Hannover 96 gegen VfB Stuttgart wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der HDI Arena. Kommentator ist Matthias Stach.

Wird Hannover 96 gegen VfB Stuttgart im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hannover 96 gegen VfB Stuttgart ist im Nachtmagazin der ARD um 1 Uhr zu sehen und am Samstag im Rahmen der ARD-Sportschau. Sky-Abonnenten können das Spiel ab 22.15 Uhr in einer längeren Zusammenfassung sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hannover 96 gegen VfB Stuttgart bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Hannover 96 gegen VfB Stuttgart an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

