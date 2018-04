Hoffen auf die Wende: Letzte Infos vor dem Spiel Hannover 96 gegen Werder Bremen

Die beiden wohl kuriosesten Aufeinandertreffen der beiden Vereine fanden in der Saison 1992/93 statt. Hannover 96 startete als DFB-Pokalsieger im Europapokal der Pokalsieger, Werder als Titelverteidiger. Und wie es der Zufall oder das Schicksal eben so wollte, wurden beide Teams gleich in der Auftaktrunde gegeneinander gelost. Schon nach den ersten von vier Halbzeiten sah es für 96 nicht gut aus, beim Hinspiel im Weserstadion gerieten die Hannoveraner schnell entscheidend mit 1:3 in Rückstand. Das wichtige Auswärtstor konnten die Roten zwar per Strafstoß durch Roman Wojcicki erzielen (26., 1:1), doch zweimal Wynton Rufer und Rune Bratseth sorgten für Pausen- und Endstand. Mit Michael Schjönberg sah ausgerechnet der Mann in Hälfte zwei Gelbrot, der die Roten knapp vier Monate zuvor zum Pokalsieg geschossen hatte. Das Foto zeigt Marco Bode, Klaus Allofs und Axel Sundermann. © Imago/Rust

Gut zwei Wochen später – vor nur 27400 Zuschauern – sorgte eine im Stadion sehr umstrittene Szene für einen zeitigen Handelfmeterpfiff. Die TV-Bilder bestätigten jedoch, dass Schiedsrichter Mario van der Ende völlig richtig entschieden hatte und vielmehr Libero Dejan Raickovic das Zeug zum Buhmann gehabt hätte, weil er sich an der Strafraumgrenze bei einer Bremer Flanke in der Tat ein ziemlich überflüssiges Handspiel geleistet hatte. Schüsse aus elf Metern von Rufer waren in dieser Zeit noch nicht einmal von Strafstoßkiller Jörg Sievers haltbar und so führten die Gäste schnell mit 1:0. Und dann kam der große Auftritt von Reinhold Daschner. Der Mittelfeldmann, den Neu-Trainer Eberhard Vogel von den Amateuren des 1. FC Köln mit nach Hannover gebracht hatte, drehte binnen fünf Minuten die Partie, traf einmal mit einem traumhaften Alleingang durch die halbe Werder-Deckung und einmal per Direktabnahme nach einem Eckstoß. Die Roten führten, das Stadion tobte und auch der Verfasser dieser Zeilen hoffte im Stadion wieder auf die Sensation. Allein – sie gelang nicht. 96 schied unglücklich aus, das Rückspiel bleibt dennoch in Erinnerung. © Imago/Rust

Die Werderaner hatten mit diesem Sieg eine Niederlage ausgemerzt, die ihnen die Roten im April des gleichen Jahres im Halbfinale des DFB-Pokals zugefügt hatten, als sie die Grün-Weißen im – diesmal bis auf den letzten Platz gefüllten Niedersachsenstadion – Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb warfen. Da die Bremer in dieser Zeit wohl die beste deutsche Pokalmannschaft waren, ist dieser Sieg noch höher einzustufen. In den drei Spielzeiten zuvor hatte der Verein jeweils im Finale gestanden, ehe 96 dieser Berlin-Serie Werders den Garaus machte. Recht ereignisarmen 90 Minuten folgte eine Verlängerung mit zwei schnellen Höhepunkten hintereinander. Zunächst sorgte der eher rustikale Michael Koch für die Führung der Gastgeber - nach grandiosem Zuspiel des genialen Milos Djelmas (95.). Nur etwa eine Minute darauf egalisierte Rune Bratseth (97.) per Kuller-Hoppel-Kopfball. Viel mehr bleibt vom Spiel nicht in Erinnerung, wohingegen Teile des folgenden Elfmeterschießens mittlerweile Kultcharakter bei den 96-Anhängern besitzen. Von den ersten fünf Schützen auf beiden Seiten trafen jeweils vier; einzig Karsten Surmann und Bratseth brachten ihre Bälle nicht im Kasten vor der Südtribüne unter. Als die sechsten Schützen (Michael Schjönberg und Thomas Wolter) versenkt hatten, rannte plötzlich 96-Trainer Michael Lorkowski auf Torhüter Jörg Sievers zu, der sich nach eigener Aussage selbst wunderte, was sein Trainer von ihm wollen könnte. Lorkowskis Plan: Der Keeper sollte selbst zur Tat schreiten. Und die meisten Zuschauer trauten ihren Augen kaum, als der nicht unbedingt für seine fußballerische Versiertheit bekannte Sievers sich den Ball zurechtlegte – und versenkte. Der Showdown folgte unmittelbar darauf, Sievers parierte gegen Marco Bode und brachte seine Mannschaft nach Berlin. Es sollte Teil eins einer langen Reihe von maßgeblich durch Sievers-Paraden gewonnenen Elfmeterschießen sein. Doch davon ahnte an diesem 8. April 1992 in Hannover noch niemand etwas.

Gleich achtmal musste Torhüter Ralf Raps am 16. August 1985 hinter sich greifen. Die 2:8 (2:4)- Niederlage beim SV Werder war gleich am zweiten Spieltag eine Demonstration der 96-Unterlegenheit in den meisten Spielen dieser Saison. Rudi Völler (3), Frank Neubarth (2), Norbert Meier (2, Foto) sowie Michael Kutzop trafen für die Werderaner. Siegfried „Siggi“ Reich und Martin Giesel hießen die 96-Torschützen. © Imago/Schumann

Als am 1. Spieltag der Saison 1987/88 der SV Werder Bremen nach Hannover kam, war es für die Roten der Auftakt in die Bundesliga-Saison nach dem direkten Wiederaufstieg, die auf Rang zehn enden sollte. Für Werder war es der Beginn einer überaus erfolgreichen Spielzeit – mit 52:16 Punkten und 61:22 Toren wurde das Team von Trainer Otto Rehhagel erstmalig seit 1965 wieder deutscher Meister. Die Partie endete mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtserfolg der Werderaner. Einziger Torschütze war ein gewisser Thomas Schaaf, der später in beiden Vereinen noch eine Rolle spielen sollte. Das Foto zeigt von links Jonny Otten, Siggi Reich und Rune Bratseth.

Spektakulär, spektakulär. 1:0, 1:1, 2:1, 2:4, 4:4. Die Partie in der Saison 2002/03 endete 4:4 (2:1). In der hannoverschen Arena geht‘s richtig rund. Nebojsa Krupnikovic und Mohamadou Idrissou bringen die Roten zweimal in Führung, doch eine halbe Stunde vor dem Abpfiff führt Werder mit 4:2. Dann hat Fredi Bobic seinen großen Auftritt: Der Stürmer rettet dem Aufsteiger mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten einen Punkt gegen den großen Favoriten. © zur Nieden

Und auch im Rückspiel im März 2003 wird Bobic zum Werder-Schreck. Sekunden vor der Halbzeit gleicht der 96-Angreifer die Bremer Führung von Ailton mit einem Kopfball zum 1:1 aus. Eine Viertelstunde vor dem Spielende schlägt Bobic noch einmal zu und trifft zum 2:1. Was damals noch keiner ahnen konnte: Seitdem hat Hannover 96 nicht mehr in Bremen gewonnen. © zur Nieden

Als Vahid Hashemian am ersten Spieltag 2006/07 in der 67. Spielminute zum 2:1 traf (Foto), hofften die Zuschauer auf einen Heimdreier zum Auftakt. Erst recht als dieses Resultat gut zehn Minuten vor dem Abpfiff nach wie vor Bestand hatte. Doch dann folgte der Einbruch bzw. der Bremer Überfall. Hugo Almeida (79.), Miroslav Klose (85.) und Daniel Jensen (90.) sorgten für einen Bremer Auswärtssieg. Die Roten waren geschlagen und Trainer Peter Neururer gut zwei Wochen später entlassen. © Imago/Contrast

Es ist vermutlich das beste Spiel von Mike Hanke im Trikot von Hannover 96 gewesen. Drei Tore erzielte er am 16. Spieltag der Spielzeit 2007/08 selbst. An der Entstehung des vierten – einem Eigentor von Frank Baumann – ist er ebenfalls beteiligt gewesen. Der 4:3 (3:2)-Erfolg war eine Demonstration der 96er, die Bremer hingegen waren mit dem 3:4 noch gut bedient. In der Nachspielzeit sieht Hugo Almeida noch die Rote Karte. Wie sich Jahre später herausstellt, war das nicht der einzige unglückliche Auftritt des Portugiesen in der hannoverschen Arena. © zur Nieden

Gänzlich andere Vorzeichen und ein anderer Spielverlauf am 13.2.2010: Nach dem Suizid Robert Enkes drei Monate zuvor gingen die Roten komplett verunsichert in die Partie – und wurden von den Norddeutschen nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. 0:4 stand es bereits zur Pause; Christian Schulz konnte sich über seinen Ehrentreffer zum 1:4 gegen seinen Ex-Verein überhaupt nicht mehr freuen. Claudio Pizarro besorgte den 1:5-Endstand. Die Roten beendeten diesen 22. Spieltag auf dem Relegationsplatz, der Absturz in die Zweitklassigkeit schien programmiert zu sein. Auf dem Foto: Per Mertesacker, Mario Eggimann und Florian Fromlowitz. © Imago/Rust

In einem turbulenten Spiel im Dezember 2014 schießt Lars Stindl die Roten früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelingt Joselu der Ausgleich zum 2:2, nur zwei Minuten später bringt Hiroshi Kiyotake 96 sogar mit 3:2 in Führung. Doch kurz vor dem Abpfiff macht Davie Selke den Traum vom zweiten 96-Sieg im Weser-Stadion mit seinem Tor zum 3:3 zunichte. © Carmen Jaspersen

Einer von nur vier Siegen in der Hinrunde der Spielzeit 2015/16 gelang Hannover 96 beim 1:0 (0:0) über Werder Bremen, dem ersten Dreier dieser Saison. Salif Sané erzielte das Tor des Tages per Kopf. Die Hoffnung kehrte zurück nach Hannover – Frontzeck musste im Winter dennoch seinen Hut nehmen … © Maike Lobback