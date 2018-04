Hannover 96 gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Das kleine Nord-Derby zum Auftakt des 29. Spieltages – So könnt Ihr die Partie sehen!

In der Partie Hannover 96 gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) erwarten die Roten die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Werder Bremen gewann vier der letzten fünf Spiele und hat sich aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Zudem verlängerte man in dieser Woche mit Trainer Florian Kohfeldt (35) bis 2021. „Der unter Florian Kohfeldt eingeleitete Aufwärtstrend kann Werder auch durch die aktuellen Erfolge für Neuzugänge noch attraktiver machen“, sagte Werder-Sportdirektor Frank Baumann nach der Vertragsverlängerung, „dieses Momentum wollen wir nutzen, den Weg weitergehen.“

Das ist das Restprogramm von Hannover 96: Freitag, 06. April, 20.30 Uhr: Hannover 96 - SV Werder Bremen. © imago/osnapix Samstag, 14. April, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - Hannover 96. © imago/Eibner Samstag, 21. April, 15.30 Uhr: Hannover 96 - FC Bayern München. © Imago Freitag, 27. April, 20.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Hannover 96. © imago Samstag, 05. Mai, 15:30 Uhr: Hannover 96 - Hertha BSC. © imago/Contrast Samstag, 12. Mai, 15:30 Uhr : Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96.

Im Hinspiel feierte Werder beim 4:0 den ersten Sieg unter Kohfeldt. Max Kruse trug sich dabei drei Mal in die Torschützenliste ein und legte den vierten Bremer Treffer vor. Insgesamt ist Werder für die 96er ein echter Angstgegner. Hannover gewann nur eines der letzten acht Nord-Duelle. Aber: Gegen kein anderes Team erzielten die Roten in der Bundesliga mehr Heim-Tore als gegen Werder Bremen (51). Die Bremer müssen in Hannover auf den gelbgesperrten Niklas Moisander und auf Aaron Johannsson (Bänderverletzung im Knöchel) verzichten.

96-Coach André Breitenreiter (43) hat größere Personalsorgen. Florian Hübner, aber auch Waldemar Anton, Edgar Prib, Jonathas und Felipe stehen nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Salif Sané stand bis zum Schluss zur Diskussion. „Wir werden elf Spieler auf den Platz bringen, die ihre bestmögliche Leistung bringen“, gibt sich Breitenreiter kämpferisch, „die Stimmung in dieser Woche ist gut, es ist wichtig, dass die Jungs auch im Training lachen können und sich etwas zutrauen.“ Hannover 96 verlor fünf Spiele allesamt, zuletzt gab es ein 2:3 gegen RB Leipzig – inklusive der umstrittenen Zurücknahme des vermeintlichen 3:3-Ausgleichstreffers durch Niclas Füllkrug. Der 25-jährige Mittelstürmer der Hannoveraner ist einer von zwei Ex-Bremern im Kader, trug sieben Jahre lang das Bremer Trikot. Martin Harnik spielte mehr als drei Jahre für Werder. Maximilian Eggestein ist gebürtiger Hannoveraner, spielte jedoch nie für die Roten.

„Hannover ist eine sehr flexible, konterstarke Mannschaft, die viel Pech hatte in den letzten Wochen. Gegen Leipzig so zurückzukommen spricht für Qualität. Da ist viel Tempo im Spiel. Dazu kommen die Standards. Niemand von uns wird sie unterschätzen“, sagte Florian Kohfeldt in der Pressekonferenz zum Spiel.

Diese Spieler haben sowohl bei Hannover 96 als auch bei Werder Bremen gespielt: Hugo Almeida kam im Winter 2016 zu den Roten, konnte aber nicht überzeugen und verließ den Verein nach einem halben Jahr wieder. Bei Werder Bremen war das anders. Von 2006 bis 2011 erzielte der Stürmer in 181 Partien 65 Tore. © imago/revierfoto Leon Andreasen begann seine Bundesligakarriere 2005 bei Bremen. 2009 kam der Däne zu Hannover 96, wo er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. © imago/Claus Bergmann Leon Balogun spielte sowohl zwei Jahre in Hannover, als auch zwei Jahre in Bremen. Für beide Vereine lief er dreimal auf. Den Durchbruch schaffte er erst 2012 bei Fortuna Düsseldorf. Aktuell steht er beim FSV Mainz 05 unter Vertrag. © dpa 1998 wechselte Stefan Blank nach Hannover. In 47 Spielen gelangen dem Linksverteidiger sogar neun Tore. Über die Zwischenstation VfB Stuttgart heuerte Blank 2001 bei Werder Bremen an, wo er bis 2003 blieb. © imago/Kolvenbach Uli Borowka absolvierte bei Werder Bremen von 1987 bis 1996 insgesamt 328 Partien. Im Sommer 1996 wechselte der Verteidiger zu Hannover 96 und spielte ein halbes Jahr für die Roten. © imago/Rust Christoph Dabrowskis Profikarriere begann 1998 bei Werder Bremen. Bis 2001 blieb er bei Werder und wechselte zu Arminia Bielefeld und kam 2003 zu den Roten, wo er drei Jahre lang unter Vertrag stand. Heute ist er der Trainer der U19 von Hannover 96. © dpa/Archiv Aus der eigenen Jugend kam Fabian Ernst zu den Profis von Hannover 96, spielte dort bis 1998 neben Mitstreitern wie Otto Addo, Gerald Asamoah, Sebastian Kehl oder Dieter Hecking in der Regionalliga. Von 1998 bis 2000 kickte er beim Hamburger SV, bevor er bei Werder Bremen Nationalspieler wurde. © imago/Rust Per Mertesacker wechselte 2006 von den Roten zum SV Werder Bremen. Der gebürtige Hannoveraner kam aus der eigenen Jugend zu den Profis, wo er drei Jahre spielte. Nach seinem Wechsel zu Werder Bremen entwickelte sich der Innenverteidiger immer weiter zum Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft. © imago/Ulmer Der Wechsel von Frank Fahrenhorst von Werder Bremen zu Hannover 96 2006 war Teil des Mertesacker-Deals. Der Verteidiger wechselte ablösefrei zu den Roten. In Hannover absolvierte der zweimalige Nationalspieler 75 Partien © dpa Oliver Freund spielte von 1989 bis 1992 bei Werder Bremen. In der Saison 1991/92 liehen ihn die Bremer nach Hannover aus. © imago/Rust Niclas Füllkrug zog es schon in der Jugend von den SF Ricklingen nach Bremen. Dort blieb er bis 2014. Seit 2016 ist er bei Hannover 96 unter Vertrag. © imago/Ulmer Karlheinz Geils zählte mit insgesamt 405 Einsätzen zwischen 1974 und 1989 für Werder Bremen, Arminia Bielefeld, den 1. FC Köln und Hannover 96 zu den Dauerbrennern der Fußball-Bundesliga. © imago/Rust Martin Harnik ging zwischen 2006 und 2009 erst für die Reserve der Bremer auf Torejagd, dann für die Erstvertretung. Seit 2016 spielt er für 96. © imago/Fishing 4 Uwe Harttgen spielte ganze zwölf Jahre für die Bremer. Bei 96 stand er nur zwei Jahre unter Vertrag. © imago/Rust Günter Hermann wurde 1990 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. Für Werder Bremen machte er 231 Spiele, für 96 lief er 53-Mal auf. © imago/Rust Valerien Ismael war nicht nur Spieler bei 96 und bei den Bremern, sondern zugleich auch noch Reserve-Trainer und Sportkoordinator in Hannover. © imago/Kaletta Stefan Kohn wurde mit Werder Bremen Europapokalsieger der Pokalsieger (1992) und deutscher Meister (1993). Zuvor spielte er bei 96 (1987 - 1989). © imago/Rust Christian Schulz wechselte mit zwölf Jahren in die Jugendabteilung von Werder Bremen. In Bremen wurde er deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. 2007 wechselte er zu Hannover 96. Seit 2016 spielt er bei SK Sturm Graz. © imago/pmk Sören Seidel machte nur zwölf Partien für Werder Bremen, für 96 sogar nur sieben. © imago/Rust Gerhard Tremmel machte fast genauso wenig Spiele für beide Teams. Für 96 stand er 22-Mal zwischen den Pfosten, für die Bremer kein einziges Mal. © imago/Thomas Zimmermann

Wie sehe ich das Spiel Hannover 96 gegen Werder Bremen live im TV?

Das Heimspiel von Hannover 96 gegen Werder Bremen wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr aus der HDI-Arena. Kommentator ist Marco Hagemann.

Wird Hannover 96 gegen Werder Bremen live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hannover 96 gegen Werder Bremen ist im Nachtmagazin der ARD um 1 Uhr zu sehen. Sky-Kunden können die Partie ab 22.15 Uhr in einer längeren Zusammenfassung verfolgen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hannover 96 gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Hannover 96 gegen Werder Bremen an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

