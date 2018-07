Erster WM-Torschütze von Hannover 96: Genki Haraguchi trifft für Japan

Japan hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft die große Sensation fast geschafft. Eine 2:0-Führung reichte gegen Belgien schlussendlich jedoch nicht. Der erste Torschütze bei der 2:3-Niederlage: Genki Haraguchi. Der Neuzugang von Hannover 96 dürfte mit seinem ersten WM-Tor seinen Marktwert gut gesteigert haben. Die Roten können sich nach dem Turnier in Russland freuen, einen WM-Helden in ihren Reihen begrüßen zu können.

​Erst verzögert - dann eiskalt

Haraguchi zeigte sich bei seinem Tor kaltschnäuzig. Shibasaki spielte den Ball steil in den Lauf des Neu-Hannoveraners, der gegen den belgischen Verteidiger Jan Vertonghen erst verzögerte - um die Kugel dann eiskalt flach in die lange Ecke zu verwandeln (48.). Als später auch noch Inui für Japan traf, war die Sensation endgültig in der Luft. Doch nach dem Anschlusstreffer von Vertonghen traf auch noch Fellaini - und in der Schlussminute machte Chadli das belgische Comeback perfekt. Haraguchis Weg mit Japan ist bei dieser WM beendet.