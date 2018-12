Gerhard Schröder und Horst Heldt sprechen beim NP-Anstoß über die 96-Krise

Beim Jubiläum kam es am 12. 12. 2017 zum Gipfeltreffen. Niedersachsens Innen- und Sportminister Boris Pistorius, in der Fußball-Jugend unter dem Spitznamen „Kamikaze“ bekannt, traf auf Weltfußballer und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Mehrere TV-Sender berichteten über den 100. Anstoß.

Exakt ein Jahr danach hat NP-Moderator und Anstoß-Chef Christoph Dannowski wieder einen echten Star-Talk in der Nordkurve organisiert. Für den 12. 12. 2018, also nächsten Mittwoch, haben 96-Sportdirektor Horst Heldt und Altkanzler Gerhard Schröder zugesagt. Der 74-jährige Aufsichtsratschef der Roten war in der Fußball-Jugend unter dem Spitznamen „Acker“ be­kannt. Wir sind gespannt, was beide zur aktuellen 96-Krise zu sagen haben. Zur Mannschaft. Zum Trainer. Zu den Fans. Zum Abstiegskampf. Zu Wintertransfers. Zur Zukunft des Vereins.