96-Gerüchte-Check: So hoch ist die Transfer-Wahrscheinlichkeit von Sanogo, Badelj und Co.

Genki Haraguchi (Linksaußen, Hertha BSC): Berlin verlängerte im Winter mit dem japanischen WM-Fahrer und verlieh ihn sofort zum späteren Zweitligameister Düsseldorf. In 13 Spielen für Fortuna steuerte der 27-Jährige ein Tor und vier Vorlagen bei. Die Werte sind okay, aber weit weg von überragend. Damit passt Haraguchi eher weniger in Hannovers angekündigte Qualitätsoffensive. Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

