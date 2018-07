Hannover 96 gewinnt ersten Test mit 14:0: Weydandt und Füllkrug ballern um die Wette

So ein großes Fußballfest haben die Einwohner nordfriesische Garding noch nie erlebt. Rund 1000 Fans aus dem 2500-Seelen-Dorf waren am Donnerstagabend auf den Beinen, um die 96-Profis gegen die sechstklassige Eiderstedt-Auswahl zaubern zu sehen. Und der Bundesligist enttäuschte die Gardinger nicht beim 14:0. Nur schade: Der junge Eiderstedter Trainer Dennis Witt (26), der Nagelsmann Norrdfrieslands, fehlte wegen einer kurzfristig angesetzten Knie-OP. Als Trost unterschrieb ihm die komplette 96-Mannschaft ein Trikot.

Linton Maina kommt in der Luft an den Ball. © Florian Petrow

Weydandt und Füllkrug treffen dreimal

Der 96-Zauber ging vom Spieler der höchsten Trikotnummer „40“ aus. Linton Maina bewegte sich geschickt als „Drumherumstürmer“ um Niclas Füllkrug. Maina war an vierTreffern direkt beteiligt, machte zwei selbst, eines schöner herausgespielt als das andere. Füllkrug lieferte sich ein Wettschießen mit Hendrik Weydandt. Fülle traf dreimal in der ersten, Weydandt dreimal in der zweiten Hälfte. Nach der Pause dauerte es nur 15 Sekunden, da schoss auch der aufgerückte Reserve-Stürmer Weydandt sein erstes 96-Tor (8:0), kurz danach legte er das 10:0 nach. Zweistellig. Hinten brannte gar nichts an, Kevin Wimmer zeigte schon mal, wie kompromisslos 96 verteidigen könnte. Wo Wimmer einsteigt, da knallt`s – fast immer. So wie das sein muss bei einem anständigen Fußballfest.