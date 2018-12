Hannover 96: Ghana-Portal streut Gerücht um Kieler Schindler

Hannover 96 sucht einen neuen Stürmer - erst recht nach der schweren Verletzung von Niclas Füllkrug. Nach einem Bericht des Portals Sports World Ghana soll es der Kieler Angreifer Kingsley Schindler (25) sein. Schindler erzielte in der zweiten Liga fünf Treffer und bereitete sechs weitere vor, er spielt Rechtsaußen und Mittelstürmer. In der vergangenen Saison traf er zwölfmal, dazu einmal in der Relegation. Bei Hannover 96 spielte Schindler in der U 19 unter Hartmut Herold, allerdings nicht als Mittelstürmer. Herold stellte ihn im Mittelfeld, sogar als Innenverteidiger auf.