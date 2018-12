96-Gipfeltreffen mit Heldt, Breitenreiter und Kind: Neue Spieler im Winter?

Die Woche ist terminlich eng getaktet bei 96: Am Dienstag war Boss Martin Kind den ganzen Tag in Frankfurt, am Donnerstag ist Manager Horst Heldt unterwegs. Deshalb steigt der Dreiergipfel zwischen Kind, Heldt und Trainer André Breitenreiter am Mittwoch.

Das Trio will die Marschroute für die kommenden Wochen festlegen. Es geht unter anderem um Transferentscheidungen im Winter. „Wir werden die eine oder andere Empfehlung aussprechen“, sagte Heldt in der vergangenen Woche. „Wir sind nach wie vor überzeugt von den Spielern, die wir geholt haben. Aber wir haben auch festgestellt, dass wir das eine oder andere Problem haben.“