In dieser Sommerpause haben Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 ein spannendes Spiel erfunden. Es heißt: „Tauziehen um Füllkrug“. Normalerweise würde der Sieger vorher feststehen. Gladbach geht mit wesentlich mehr Finanzkraft in den Kampf um den muskulösen Stürmer.

Die erste Runde ging damit an 96. Die zweite ebenfalls: Am Sonntag startete Gladbachs Manager Max Eberl einen erneuten Angriff, erneut nicht mit voller Wucht. 13 Millionen Euro, so die Information des Sportbuzzers, ist Gladbach gewillt zu zahlen. 96 blockte den Angriff zum zweiten Mal. Auf Nachfrage bestätigte der 96-Manager: „Wir sind weiterhin in Gesprächen.“ Diese Aussage bedeutet nichts anderes als eine bevorstehende dritte Runde Tauziehen.

Es klingt zwar wie ein Widerspruch: Aber in der 96-Stärke im Wettzerren um Füllkrug zeigt sich gleichermaßen eine 96-Schwäche auf dem Transfermarkt. Bei 15 Millionen Euro, so viel müsste Gladbach im dritten Durchgang mindestens bieten, würde 96 wohl nachgeben. Ohne die Fülle-Millionen hat Hannover wenig Spielraum auf dem Transfermarkt.

​96 im Wettbieten mit anderen Klubs

Am Beispiel Vincenzo Grifo von Borussia Mönchengladbach sind die Grenzen zu erkennen. 96 hatte einen starken sportlichen Plan mit dem früheren Freiburger. Grifo ließ sich mitreißen von Ideen. Aber das Gehalt in Hoffenheim überzeugte den Italiener eher. Grifo wird wohl zu Julian Nagelsmann gehen, statt zu Breitenreiter. Selbst dann, wenn der 96-Trainer in Hannover den besseren Einsatzplan für Grifo vorlegte.

Knapp neun Millionen Euro plus zwei Millionen Euro pro Saison, möglicherweise über drei Jahre. 96 hätte 15 Millionen Euro ausgeben müssen für Grifo. Also praktisch so viel, wie der ganze Füllkrug kostet. Grifo, ohne Tor und Stammplatz in Gladbach, sollte allerdings eine Verstärkung werden, kein Ersatz für Füllkrug.

Dass es auch mit weniger Geld geht, zeigt das Beispiel Genki Haraguchi (27). Hier sticht 96 Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 4,8 Millionen Euro Ablöse für Hertha BSC aus. Es gibt also immer noch mindestens einen Club, der im Wettbieten im Vergleich zu 96 schwächer ist.

Haraguchi kommt in der Darstellung oft schlechter weg als er ist. Er trieb Düsseldorf als Offensiver (meistens links) in der Rückrunde zum Aufstieg, weil er die Abwehrreihe mit schlauen Manövern durchbricht. Dafür schätzen ihn auch die Japaner. Haraguchi geht als Stammspieler ins WM-Turnier. Für so einen kann man sich im Tauziehen schon mal ins Zeug legen.