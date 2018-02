Hannover 96: Gleich drei Spieler mit Gelb vorbelastet

Gleich drei 96-Spielern droht im Spiel gegen Mönchengladbach eine Sperre. Matthias Ostrzolek, Felix Klaus und Salif Sané haben jeweils schon vier gelbe Karten gesehen. Bei einer weiteren Verwarnung am Samstag würden die drei in der nächsten Woche beim Auswärtsspiel in Frankfurt fehlen. Besonders eine Sperre von Salif Sané würde gegen die starken Frankfurter in der Defensive schmerzen.