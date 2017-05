Hannover 96: Große Aufstiegsfeier am Rathaus geplant

Der Kroate ging 2005 zum SC Paderborn, dann nach Essen und schließlich zurück in sein Heimatland, wo er seine Karriere beendete. Der zweifache Nationalspieler lebt in Kroatien und trat auch mit über 40 Jahren noch bei Amateurklubs gegen den Ball.

Der Kroate ging 2005 zum SC Paderborn, dann nach Essen und schließlich zurück in sein Heimatland, wo er seine Karriere beendete. Der zweifache Nationalspieler lebt in Kroatien und trat auch mit über 40 Jahren noch bei Amateurklubs gegen den Ball. © Hannover 96

Altin Lala: Kam 1998 zu Hannover 96 und absolvierte über 297 Spiele für die Roten. Zwischendurch war er Mannschaftskapitän und blieb den Niedersachsen bis 2012 treu. Ging dann zum FC Bayern München, wo er in der zweiten Mannschaft spielte –allerdings nicht sonderlich lange. Nach drei Spielen verletzte sich der 79-fache albanische Nationalspieler am Knie und beendete seine Karriere.

Altin Lala: Kam 1998 zu Hannover 96 und absolvierte über 297 Spiele für die Roten. Zwischendurch war er Mannschaftskapitän und blieb den Niedersachsen bis 2012 treu. Ging dann zum FC Bayern München, wo er in der zweiten Mannschaft spielte –allerdings nicht sonderlich lange. Nach drei Spielen verletzte sich der 79-fache albanische Nationalspieler am Knie und beendete seine Karriere. © imago/pmk

Nach einem kurzen Intermezzo in Japan beendete der Mittelfeldspieler 2008 seine aktive Laufbahn. Der Linksfuß wurde 2010 bei einem polnischen Drittligisten reaktiviert wurde. Lebt heute in Belgrad.

Nach einem kurzen Intermezzo in Japan beendete der Mittelfeldspieler 2008 seine aktive Laufbahn. Der Linksfuß wurde 2010 bei einem polnischen Drittligisten reaktiviert wurde. Lebt heute in Belgrad. © imago/camera4

Babacar N´Diaye: Der groß gewachsene Angreifer kam 1998 zu den Roten und machte gegen Schweinfurt ein überragendes Spiel. Anfang 2003 verließ der Senegalese Hannover und kam nach unzähligen Stationen 2009 zurück in die Landeshauptstadt, wo er mit dem TSV Havelse in die Regionalliga Nord aufstieg.

Babacar N´Diaye: Der groß gewachsene Angreifer kam 1998 zu den Roten und machte gegen Schweinfurt ein überragendes Spiel. Anfang 2003 verließ der Senegalese Hannover und kam nach unzähligen Stationen 2009 zurück in die Landeshauptstadt, wo er mit dem TSV Havelse in die Regionalliga Nord aufstieg. © imago/pmk

Jan Simak: Der Ausnahmespieler schoss Hannover 96 mit 18 Toren und neun Vorlagen in die erste Liga, verließ die Roten dann in Richtung Leverkusen. Dort konnte der Tscheche sich nicht durchsetzen, hatte mit Depression- und Alkoholproblemen zu kämpfen.

Jan Simak: Der Ausnahmespieler schoss Hannover 96 mit 18 Toren und neun Vorlagen in die erste Liga, verließ die Roten dann in Richtung Leverkusen. Dort konnte der Tscheche sich nicht durchsetzen, hatte mit Depression- und Alkoholproblemen zu kämpfen. © imago/Team2