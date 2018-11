Hannover 96: Grünes Licht für Korb gegen Gladbach

Am Montag und am Dienstag trainierte Korb noch weitestgehend allein auf dem Platz. Die Rückkehr ins Mannschaftstraining steht kurz bevor. Seinem Einsatz in Gladbach steht damit wohl nichts im Wege. Zehn Jahre spielte bei bei der Borussia, eher er 2017 zu 96 wechselte.

"Wenn wir einen guten Tag haben, wird sich auch GLadbach schwertun"

Korb ist optimistisch, was den möglichen Erfolg von 96 am Niederrhein angeht, obwohl Hannover seit über einem Jahr auswärts sieglos ist. "Wir gehen eigentlich in jedes Spiel, um zu gewinnen. Es stimmt, das ist uns auswärts jetzt nicht so häufig gelungen. Aber wir werden es am Sonntag wieder versuchen. Wenn wir einen guten Tag haben, kompakt stehen und diszipliniert spielen, dann haben wir eine Chance. Dann wird sich auch Gladbach schwertun", erklärte Korb im Interview.