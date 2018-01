Hannover 96 hält an Sahin-Radlinger fest: Wechsel nach Norwegen geplatzt 

Aber: Sahin-Radlinger soll gehalten werden. 96 hat einen der besten dritten Torhüter der Liga und will dieses Niveau auch in der Rückrunde behalten - und teilte das dem norwegischen Tabellenfünften bereits mit. "Wir haben eine klare Antwort aus Hannover erhalten", sagte Sportchef Soldtvedt. "Es gibt keine Lösung. Wir arbeiten an einer anderen Lösung."

​Sahin-Radlinger bleibt Nummer drei

Das Problem bleibt bei Sahin-Radlinger - er wird in Hannover keine Profi-Einsätze bekommen, es sei denn, beide Torhüter verletzen sich. Er absolvierte in Hannover zwei Profi-Spiele in der zweiten Liga, den Sieg gegen Würzburg rettete er, indem er einen Elfer in der Nachspielzeit hielt - es verhinderte damit das 2:2. 96 erzielte danach noch das Tor zum 3:1. Qualitäten hat Sahin-Radlinger nicht nur im Tor, sondern auch im Feld.

Die Trainer Daniel Stendel und André Breitenreiter setzten ihn im Training auch im Feld ein, wenn es personellen Bedarf gab. Der Österreicher ist der stärkste Feldspieler unter den 96-Torhütern. Das hilft ihm aber aktuell aber auch nicht. Bei 96 (Vertrag bis 2019) wird er vorerst keine Chance auf Erstliga-Spiele haben, solange Philipp Tschauner und Michael Esser fit sind.