Eurosport bestätigt: Hannover 96 gegen den Hamburger SV nicht im Free-TV

Was bereits die letzten Tage vermutet wurde, ist nun amtlich. Ein Eurosport-Sprecher bestätigte am Donnerstag, dass das Bundesliga-Spiel zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV nicht im Free-TV zu sehen wird.

Anzeige

Das Nordduell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV an diesem Freitag wird trotz der Technik-Probleme von Eurosport nicht im Free-TV ausgestrahlt. „Hannover gegen Hamburg am Freitag und Hoffenheim gegen Hertha BSC am Sonntagmittag werden wie gewohnt über unseren Player zu sehen sein“, sagte ein Eurosport-Sprecher am Donnerstag.

Probleme mit Eurosport Player: Fans können Köln gegen HSV nicht sehen Zuletzt hatte es Überlegungen gegeben, das Nordduell am Freitag (20.30 Uhr) im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Eurosport hat das Recht, dies bei einem Spiel pro Halbserie zu tun. Welche Partie das in der Hinserie sein wird, ist aber noch unklar. Die übrigen Spiele muss der Spartensender über das Internet per Stream zeigen, da sich Eurosport nicht über eine Einspeisung bei Sky mit dem Pay-TV-Sender einigen konnte.

Die nächsten Gegner von Hannover 96 im Überblick: Freitag, 15. September, 20.30 Uhr: Hannover 96 - Hamburger SV. © dpa Mittwoch, 20. September, 20.30 Uhr: SC Freiburg - Hannover 96. © dpa Sonntag, 24. September, 15.30 Uhr: Hannover 96 - 1. FC Köln. © dpa Samstag, 30. September, 15.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Hannover 96. © dpa Samstag, 14. Oktober, 15.30 Uhr: Hannover 96 - Eintracht Frankfurt. © dpa Samstag, 21. Oktober, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Hannover 96. © dpa Mittwoch, 25. Oktober, 18.30 Uhr: DFB-Pokal, 2. Runde: VfL Wolfsburg - Hannover 96. © dpa Samstag, 28. Oktober, 15. 30 Uhr: Hannover 96 - Borussia Dortmund. © dpa Samstag, 4. November, 15.30 Uhr: RB Leipzig - Hannover 96. © dpa Sonntag, 19. November, 18 Uhr: Werder Bremen - Hannover 96. © dpa Freitag, 24. November, 20.30 Uhr: Hannover 96 - VfB Stuttgart. © dpa Samstag, 2. Dezember, 15.30 Uhr: FC Bayern München - Hannover 96. © dpa 15. Spieltag (noch nicht terminiert): Hannover 96 - TSG Hoffenheim. © dpa 16. Spieltag (noch nicht terminiert): Hertha BSC - Hannover 96. © dpa 17. Spieltag (noch nicht terminiert): Hannover 96 - Bayer Leverkusen. © dpa

Beim im Internet genutzten kostenpflichtigen Eurosport Player hatte es zuletzt aber wiederholt technische Pannen gegeben. Der HSV, der am Freitag zum dritten Mal in Serie freitags antritt, hatte deswegen bereits Beschwerde bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht. Eurosport rechnet nach eigener Aussage mit einer Verbesserung am Freitag. „Wir investieren immer in weitere Upgrades und machen da auch gute Fortschritte. Ja, wir gehen davon aus, dass wir uns weiter verbessern“, sagte der Sprecher. Möglich ist auch, die Spiele über den teureren, aber technisch einwandfreien Satelliten-Empfang HD+ zu schauen. Dafür müssen HD+ und das Eurosport-Paket für zusammen 10,75 Euro im Monat abonniert werden. dpa​

Die Einzelkritik für die Spieler von Hannover 96 für das Spiel beim VfL Wolfsburg: (von Jörg Grußendorf) Philipp Tschauner: Chancenlos beim Gegentor durch Daniel Didavi (52. Minute), dessen Freistoß abgefälscht wurde. Starke Reaktion nach Weitschuss von Didavi (57.). - Note: 3 © Team zur Nieden Matthias Ostrzolek: Schwachpunkt in der 96-Defensive. Ließ Josuha Guilavogui einige Male ziehen. Hatte Glück, dass Wolfsburgs Mario Gomez nach einem Pass des Franzosen über die eigenen Füße stolperte und damit die einzige VfL-Chance in der ersten Halbzeit vergab (36.). - Note: 4,5 © Sielski Felipe: Gut und zupackend in den Zweikämpfen, aber mit einigen langen Bällen, die beim Gegner landeten. - Note: 3 © dpa Salif Sané: Meistens ein starker Abwehrchef. Umsichtig, ruhig, geschickt im Zweikampf. Aber er verursachte den Freistoß vor dem 0:1 und stand wie sein Nebenmann Felipe beim Freistoß nicht gut – dadurch entstand zum einen eine Lücke in der Mauer, zum anderen fälschten beide den Ball noch ab. - Note: 3 © dpa Julian Korb: Souverän und aufmerksam auf seiner rechten Abwehrseite. - Note: 3 Waldemar Anton: Nahm VfL-Spielmacher Daniel Didavi zunehmend die Lust. War fast immer eher am Ball als der Wolfsburger. Nach der Pause etwas offensiver. - Note: 2,5 © Imago/Rust Marvin Bakalorz: Avancierte vor der Pause zum besten 96er. Auch danach gut. Versuchte sich in 1:1-Situationen, machte Tempo und spielte Risikopässe. - Note: 2,5 © dpa Manuel Schmiedebach: Rückte für den am Knie verletzten Pirmin Schwegler ins Team. Machte das ganz ordentlich, es gelang ihm aber nicht, Akzente zu setzen. In der 64. Minute ausgewechselt. - Note: 3,5 © dpa Felix Klaus: Stand etwas neben sich, konnte Ostrzolek wenig helfen, und sorgte mit dafür, dass die linke 96-Seite häufiger wackelte. Schwache Standards. Scheiterte nach schöner Einzelleistung an VfL-Torwart Koen Casteels (49.). In der 64. Minute musste er raus. - Note: 4 Jonathas: Der Neuzugang ist noch nicht richtig ins Spiel der Roten integriert. Hatte schon in der 2. Minute die große Möglichkeit zur 96-Führung, schoss aber nach toller Vorarbeit von Harnik am Tor vorbei. - Note: 4 Martin Harnik: Fing super an mit starken Pässen, verlor dann etwas die Linie und tauchte unter. Zum Glück rechtzeitig auch wieder auf: Erzielte mit einem frechen wie feinen Hackentrick den Ausgleich (75. Minute). - Note: 2,5 Kenan Karaman: Kam für Schmiedebach. Versuchte einiges. Setzte sich gut durch. Bei seiner stärksten Aktion war seine Hereingabe auf Harnik zu scharf (83.). - Note: 3 © Sielski Ihlas Bebou: Gab sein Debüt. Löste Klaus ab, zeigte gleich beim ersten Antritt seine beachtliche Schnelligkeit. Starker Auftritt vor dem Ausgleich (75.). - Note: 2 Niclas Füllkrug: Ersetzte Jonathas in der 76. Minute. In der Offensive ohne auffällige Szene.

KOMMENTIEREN