96-HSV: Sieben Fakten zum Nordduell

2015/16: Am Ende brachen die Roten – wie so häufig in der Abstiegssaison – auseinander. Drei Gegentore innerhalb von einer Viertelstunde besiegelten die 0:3 (0:0)-Heimniederlage. Eine von insgesamt 13(!) in dieser Spielzeit. Das Hinspiel – ein 2:1 (0:1)-Erfolg im Volksparkstadion – ist einer der nur sieben Siege der Roten in der Abstiegssaison gewesen.

2015/16: Am Ende brachen die Roten – wie so häufig in der Abstiegssaison – auseinander. Drei Gegentore innerhalb von einer Viertelstunde besiegelten die 0:3 (0:0)-Heimniederlage. Eine von insgesamt 13(!) in dieser Spielzeit. Das Hinspiel – ein 2:1 (0:1)-Erfolg im Volksparkstadion – ist einer der nur sieben Siege der Roten in der Abstiegssaison gewesen. © imago/kaletta

2010/11: Er ist nicht immer wohlgelitten gewesen bei den Anhängern der Roten, und auch in diesem Spiel waren erste Unmutsbekundungen und Pfiffe aus dem eigenen Lager zu vernehmen, als Mike Hanke in der 73. Spielminute eingewechselt wurde. Doch diese wurden in der 90. Spielminute von ohrenbetäubendem Jubel übertönt, als Hanke per Kopf zum 3:2-Siegtor einnetzte. Er traf auch in den folgenden beiden Spielen, um kurz darauf in der Winterpause die Roten in Richtung Mönchengladbach zu verlassen.

2010/11: Er ist nicht immer wohlgelitten gewesen bei den Anhängern der Roten, und auch in diesem Spiel waren erste Unmutsbekundungen und Pfiffe aus dem eigenen Lager zu vernehmen, als Mike Hanke in der 73. Spielminute eingewechselt wurde. Doch diese wurden in der 90. Spielminute von ohrenbetäubendem Jubel übertönt, als Hanke per Kopf zum 3:2-Siegtor einnetzte. Er traf auch in den folgenden beiden Spielen, um kurz darauf in der Winterpause die Roten in Richtung Mönchengladbach zu verlassen. © imago/Rust