Anders als im Nationalteam: Breitenreiter will Haraguchi bei 96 auf links einsetzen

2. Test in der Vorbereitung: Nach dem 14:0-Auftaktsieg gegen eine Landesauswahl im Trainingslager testet Hannover 96 am 13. Juli (Freitag) gegen den Landesligisten SV Ramlingen/Ehlershausen. Los geht es um 18.30 Uhr. Die Partie wird in der Wahrendorff-Arena in Burgdorf ausgetragen. © Maike Lobback (Team zur Nieden)