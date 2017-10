Hannover 96: Harnik nur auf dem Rad - Jonathas mit Extra-Schichten

Martin Harnik bleibt wegen einer Sehnenreizung im rechten Fuß in Hannover und fährt nicht zur Nationalmannschaft Österreichs. Dienstagmorgen stieg Harnik aufs Rad und fuhr um den Maschsee, während seine Kollegen die Runde liefen.

Bei 96 haben mittlerweile viele Leistungsträger Probleme. Neben Harnik (5 Tore) muss sich auch der zweite Torschütze dieser Saison zurückkämpfen. Jonathas (Migräne, Muskelprobleme) hat am Sonntag und Montag trainiert, während seine Kollegen frei hatten. Bei Twitter verkündete der Rekord-Neuzugang, dass er "stärker, als jemals zuvor" zurückkommen werde. Spätestens nächste Woche soll der Brasilianer wieder voll trainieren.

Pirmin Schwegler will in der Länderspielpause seine Knieprobleme endlich in den Griff kriegen. Bei Felipe steht noch eine Kontrolluntersuchung an den Adduktoren an, für ihn wirds bis zum Frankfurt-Spiel nicht reichen.