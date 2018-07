Hannover 96 hat einen neuen Jugendstil: "Wollen viele Talente bei den Profis einbauen"

19. Tranquillo Barnetta (19 Jahre 3 Monate 27 Tage): Barnetta feierte sein Debüt am 18. September 2004 beim Auswärtsspiel in Bremen. Der Mittelstürmer wurde in der 57.Minute eingewechselt, konnte die 0:3 Niederlage der Roten aber nicht mehr abwenden. Am 1. Januar 2017 kehrte der Offensivspieler nach 13 Jahren zum FC St. Gallen in die Schweiz zurück.