Hannover 96 hat einen neuen Spielertunnel: "Eine echte Visitenkarte unserer Arena"

Eine neue Atmosphäre können die 96-Profis jetzt genießen, bevor sie in der HDI-Arena die letzten Meter auf das Spielfeld gehen. Der Spielertunnel wurde in der Sommerpause in den Vereinsfarben Schwarz-Weiß-Grün neu gestaltet und mit LED-Beleuchtung ausgestattet. 96-Manager Horst Heldt hatte die Umgestaltung vorangetrieben. „Der Tunnel ist das letzte, das du als Spieler siehst, bevor du auf dem Spielfeld ankommst. Da steigt das Adrenalin und da musst du schon emotional abgeholt – genau das war unser Ziel mit der Neugestaltung. Mit der lauten Musik, der Schrift und den Beleuchtungselementen herrscht im Spielertunnel jetzt eine ganz andere, viel dichtere Atmosphäre als vorher, in der ganz viel 96-Identität steckt. Er ist nun eine echte Visitenkarte unserer Arena - und unseres Vereins“, erklärte Horst Heldt.