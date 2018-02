Hannover 96 hat mit Waldemar Anton und Salif Sané "die stabilste Defensive"

Waldemar Anton wird am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf dem Feld stehen. Horst Heldt freut sich auf seine Rückkehr, denn zusammen mit Salif Sané hat Hannover 96 zu Beginn der Saison in sechs Partien nur zwei Gegentreffer hinnehmen müssen. Der Senegalese ist übrigens der zweitstärkste Zweikämpfer der Liga.

Die Befürchtungen nach dem Ausfall des Leistungsträgers haben sich nicht bewahrheitet. 96 kassierte keine vier Gegentreffer wie in Bremen und holte auch ohne den grippeerkrankten Waldemar Anton einen Punkt in Köln. Aber ohne Anton verlor 96 mehr Nahkämpfe als sonst. „Wir waren nicht immer so zweikampfstark, wie wir es gewohnt sind“, bemerkte Trainer André Breitenreiter nachher, „wir waren nicht so griffig wie sonst.“

​Sané zweitbester Zweikämpfer der Liga Von Anton ist man mehr Zweikampfhärte gewohnt, ähnlich wie von Salif Sané, dem zweitstärksten Zweikämpfer der Liga. Sané gewinnt im Schnitt sieben von zehn Duellen, Anton sechs von zehn. Zusammen sind sie die Defensiv-Superhelden bei 96, was Sané in Köln mit seinem „Batman“-Outfit unterstrich.

Das sind die fünf zweikampfstärksten Spieler von Hannover 96 (Stand: 21. Februar 2018): Waldemar Anton in 21 Spielen nur eine gelbe Karte. Und das bei 452 Zweikämfen, von denen er 57 Prozent gewinnen konnte. Der 96-Mittelfeldmotor Pirmin Schwegler hat dagegen schon sechs gelbe Karten gesehen. Seine Zweikampfquote liegt bei 58 Prozent. Der oft verletzte Abwehrspieler Felipe absolvierte zwar nur vier Partien, zeigte in den Minuten aber seine Qualitäten: 61 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Miiko Albornoz durfte nur zweimal aufs Feld, hat trotzdem eine starke Zweikampfquote von 67 Prozent. Abwehrchef Salif Sané ist der stärkste Zweikämpfer der Roten. In 22 Spielen führte er 443 Zweikämpfe und siegte in 69 Prozent der Fälle. Salif Sané ist hinter dem Schalker Naldo der zweitstärkste Zweikämpfer der Bundesliga. (Miiko Albornoz ist aufgrund nur zwei absolvierten Partien nicht berücksichtigt.)

Batman und Anton werden am Sonnabend gegen Mönchengladbach wieder gemeinsam beginnen. Sané trainierte am Dienstag wieder mit Maske, Anton war Dienstag auch zum ersten Mal wieder auf dem Platz. Sein Einsatz gilt als sicher. Aber wie stellt Breitenreiter nach dem Köln-Spiel um?

​"Haben mit Anton auf der Sechs die stabilste Defensive" Im Offensivspiel hat 96 sich allgemein gut weiterentwickelt. In der Defensive machte die Mannschaft einen kleinen Schritt zurück. Die Super-Form des Saisonstarts hat die Hintermannschaft in der Rückrunde nicht wiederholen können. In den ersten sechs Hinrundenspielen hatte 96 nur zwei Gegentore kassiert. In den ersten sechs Spielen der Rückrunde sind es schon sieben – die Null hielt in diesem Jahr noch gar nicht.

Was wiederum an An­tons Position liegen könnte. „Wir hatten mit Anton auf der Sechs bisher die stabilste Defensive“, betonte Manager Horst Heldt noch nach dem Rückrundensieg gegen Freiburg (2:1). Da war der 21-Jährige im Mittelfeld bester Mann und schoss sogar ein Tor. In der ersten fünf Hinrundenspielen stand Anton ebenfalls im Mittelfeld – bis Felipe sich verletzte. Felipe drängt jetzt zurück.

Das ist Waldemar Anton: Bilder seiner Karriere Waldemar Anton ist ein Hannover-Junge mit Wurzeln in Usbekistan und im Stadtteil Mühlenberg. Sein Vater war Leistungsschwimmer, er selbst ist ein Mathe-Ass mit Abitur. Aber „Waldi“ durfte sich schon länger ausrechnen, dass es was wird mit seiner Profi-Karriere. Vom Mühlenberger SV kam er 2008 in die 96-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Anton mit der A-Jugend das Endpsiel um die deutsche Meisterschaft. © imago/Sielski 2011: Waldemar Anton (9.v.r.) auf dem Weg zur Klub-WM der C-Junioren in Manchester. © Petrow Schon mit 16 Jahren trainierte er unter Mirko Slomka bei den Profis mit. In der 96-Reserve war Anton Leistungsträger. Unter dem damaligen Ex-Profi-Trainer Michael Frontzeck überstand er als Einziger das Jugend-Casting für das Bundesligateam – aber als Innenverteidiger und Aushilfe hinten rechts. © imago/Manngold Trainingsauftakt zur Saison 2015/16: Trainer Michael Fontzeck begrüßt die Neuzugänge im 96-Kader – Waldemar Anton, Oliver Sorg, Charlison Benschop und Torwart Philipp Tschauner. © dpa Erst Daniel Stendel sah das Potenzial fürs Mittelfeld. „Schön zu sehen, dass junge Spieler solche Leistungen zeigen“, fand auch der damalige 96-Torwart Ron-Robert Zieler. Unter Stendel schoss Anton am 15. April 2016 sein erstes Bundesliga-Tor in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach. © imago/Rust Auch in der Profimannschaft mauserte sich Anton fortan zum Stammspieler. Er führte die "Roten" mit einer starken Saison zurück in die Bundesliga. Mitte Juli verlängerte Hannover 96 mit dem Eigengewächs bis 2021. © imago/Kaletta Die konstant guten Leistungen blieben auch Stefan Kuntz nicht verborgen. Der U21-Nationaltrainer nominierte Anton für die Europameisterschaft in Polen vom 16. bis zum 30. Juni nach. Dort wurde der 21-Jährige Europameister mit den DFB-Junioren. © dpa Laktattest mit der 96-Mannschaft. Die Leichtathletin Ruth Spelmeyer ist allerdings ein wenig schneller. © Sielski Auch im Training ... © Petrow ... lässt sich Waldemar Anton nicht hängen. © Petrow Waldemar Anton (3.v.r.) und die 96-Mannschaft bei der Laufrunde um den Maschsee. © Sielski In der Ruhe liegt die Kraft: Waldemar Anton zieht die Dame. © Petrow Glückwunsch von Trainer André Breitenreiter: Waldemar Anton gehört bei Hannover 96 zu den Stützen der Mannschaft. © imago/Sielski Der Aufstieg 2017: Waldi macht die Welle. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Unterschrift: Im Juli 2017 verlängert Waldemar Anton bei Hannover 96 bis 2021. © Kaletta Kenan Karamen und Waldemar Anton sind gute Freunde. © Petrow Waldemar Anton: Das Stadion als zweites Wohnzimmer. © Petrow Letzter Mann hält! Waldemar Anton beim 96-Training im Tor. © Sielski Spaß bei der NP-Sportgala 2018: Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus richtet Waldemar Anton die Krawatte. © Krus Wohin führt der weitere Weg von Waldemar Anton? Er gibt die Richtung zumindest schon einmal vor! © Guido Kirchner

​Wer geht für Anton auf die Bank? Am Sonnabend könnte Anton sich im Mittelfeld auch intensiver um den Gladbacher Kapitän Lars Stindl kümmern, der meistens aus der zweiten Reihe nach vorne stößt. Kommt Anton rein, muss ein anderer raus. Aber wer? Iver Fossum ist in guter Form und steht stellvertretend für die neue Kombinationskultur bei 96. Pirmin Schwegler ist der Vordenker aller Spielzüge.

Eine andere Möglichkeit ergäbe sich durch einen Systemtausch. Gut möglich, dass Breitenreiter vom 5-2-3- ins 4-3-3-System wechselt. In der Viererkette müsste dann entweder Oliver Sorg oder Julian Korb weichen. Anton ist jedenfalls gesetzt – bleibt nur noch die Frage nach seiner Position. Seine Trainingsleistung am Dienstag? Ge­wohnt vorbildlich.

