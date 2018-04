Hannover 96 hat nur noch einen Innenverteidiger: Die bisherige Statistik von Josip Elez 

Erst Waldemar Anton im Spiel gegen RB Leipzig, jetzt Salif Sané: Beide Stamm-Innenverteidiger haben sich verletzt. Anton wird wohl bis zum Ende der Saison ausfallen und sicher bei der Freitagabendpartie gegen Werder Bremen nicht auf dem Feld stehen. Abwehrchef Salif Sané brach am Dienstagvormittag das Training ab. Er fasste sich an die Leiste, wurde kurz behandelt und ging dann in die Kabine. Was genau passiert war und ob Sané am Freitag verteidigen kann, blieb zunächst unklar.