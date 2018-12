Hannover 96 und das Heimspiel gegen Düsseldorf: Triple-Finale oder gar kein Endspiel?

„Wir haben kein Endspiel“, sagte Manager Horst Heldt nach dem guten 96-Auftritt beim 1:1 in Freiburg. Und dann mit Blick auf Sonnabend: „Es zieht sich über uns zusammen. Wir dürfen den Abstand nicht verlieren, müssen drei Punkte holen.“ Ja, was denn nun? Am Samstag (15.30 Uhr) kommt Fortuna Düsseldorf nach Hannover, das letzte Spiel vor Weihnachten. Zeit, dass sich Hannovers Profis selbst beschenken. Es geht um mehr als Punkte – es geht um die Ausgangslage, Urlaub und die Zukunft des Trainers. "Das war schon eine sehr gute Reaktion" Die 96-Profis haben in Freiburg zwar Selbstvertrauen gesammelt, aber eben nur einen Zähler. Dank kämpferischer Leistung wäre sogar mehr drin gewesen. „Was wir gebracht haben, war echt in Ordnung“, fand André Breitenreiter. „Das war schon eine sehr gute Reaktion meiner Jungs. Sie haben mit Mentalität, Herz und Spielfreude agiert. Aber es ist nur der erste Schritt von zweien.“

Durch den ersten Schritt und den einen Punkt ist 96 in der Tabelle geklettert. Vorbei an Nürnberg, wegen des Torverhältnisses, um einen Rang auf den vorletzten Tabellenplatz. Noch wichtiger war die spielerische Verbesserung. „Das zeigt ja, dass es geht“, so Breitenreiter. Besinnliche Festtage bedeutet der kleine Aufwärtstrend noch nicht. Winterurlaub ja oder nein? „Die Chancen auf Weihnachtsurlaub haben sich nicht verschlechtert“, betonte der Trainer zwar. Sie haben sich aber auch nicht unbedingt verbessert. Nur durch einen Sieg kann das Team die geforderte Mindestens-3-Punkte-Hürde überqueren. Sonst wird der Winterurlaub gestrichen, über die Feiertage trainiert. Immerhin: „Wenn wir das immer so machen wie heute, gibt es keine Gründe für Diskussionen“, fand Breitenreiter. Und mit Blick auf Düsseldorf: „Wichtig ist, dass wir diese Leistung mindestens genauso zeigen und uns mit drei Punkten belohnen.“

Wichtig ist es auch für den Trainer selbst. Unklar, ob er etwa nach einem Unentschieden in der Rückrunde überhaupt noch auf der 96-Bank sitzen dürfte. Oder ob stattdessen ein Nachfolger für den in Hannover beliebten Trainer gesucht werden würde. Bei einer Niederlage wäre Breitenreiter wohl nicht zu retten. An dieser Drucksituation hat das 1:1 in Freiburg wenig geändert. Nach all dem sportlichen Auf und Ab zählen nur noch Punkte. Starke Reaktion von 96 Deswegen hatte der Trainer vorm Spiel beim Sportclub die Ansprache geändert. Nicht nur bei der angedrohten Urlaubssperre wurde der Ton rauer. Das Team reagierte überraschend gelöst. Mit Kampf, Moral und Mentalität – auch nach dem 0:1-Elfer durch Freiburgs Luca Waldschmidt nach gerade mal drei Minuten.