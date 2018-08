Hannover 96: Heimspielauftakt gegen Borussia Dortmund ist ausverkauft

Die Fans von Hannover 96 haben schon richtig Lust auf die neue Saison. Das erste Heimspiel der Roten gegen Borussia Dortmund ist bereits jetzt ausverkauft. Die Partie gegen den BVB steigt am Freitag, den 31. August in der HDI-Arena, wo ab 20:30 Uhr 49.000 Zuschauer auf ein wahres Flutlicht-Spektakel hoffen.

Los geht es für Hannover 96 allerdings mit zwei Auswärtsspielen. Am kommenden Sonntag gastiert 96 beim Karlsruher SC und will in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen. Nächste Woche Samstag, den 25. August, startet Hannover beim SV Werder Bremen in die neue Bundesligasaison. Wer keine Karten für die erste Heimpartie gegen den BVB ergattern konnte, darf sich am 25. September nichts vornehmen. Dann ist die TSG Hoffenheim in der HDI-Arena zu Gast.