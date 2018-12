Nach Videoschiedsrichter-Wut-Rede: DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Heldt

Nach dem Auswärtsspiel von Hannover 96 beim FSV Mainz 05 fand Manager Horst Heldt in einem TV-Interview deutliche Worte in Richtung des Videoassistenten. Nun ermittelt der DFB-Kontrollausschuss.

Nach dem TV-Ausraster von Horst Heldt nach dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 ermittelt der DFB-Kontrollausschuss gegen den 96-Manager. Es droht eine Strafe, der 49-Jährige hat vorab aber Gelegenheit, Stellung zu nehmen.

Dem Manager war nach dem Spiel vor dem Sky-Mikro der Kragen geplatzt. Zwei Szenen waren dem ihm in den vergangenen 90 Minuten plus Nachspielzeit aufgestoßen: Einerseits die äußerst fragwürdige Strafstoßentscheidung zugunsten der Mainzer in der 86. Minute, die zum Ausgleich für den FSV führte und vom Videoassistenten nicht korrigiert wurde.

Heldt: "Haben die sich das nächste Spiel angeschaut?" "Das ist ein Witz, der Wahnsinn an Schwalbe, eine ganz klare Fehlentscheidung" echauffierte sich Heldt. Und weiter: "Fällt der wegen Altersschwäche?". Warum der Videoschiedsrichter in dieser Szene nicht eingriff, war für ihn nicht nachvollziehbar: "Ich weiß nicht, wer da in Köln gesessen hat. Aber haben die sich das nächste Spiel angeschaut?"

Eingegriffen hatte der Videoassistent hingegen in einer anderen Szene: In der ersten Halbzeit war 96-Verteidiger Kevin Wimmer der Ball im Strafraum nach einer Kopfballabwehr an die Hand gesprungen. Schiedsrichter Robert Hartmann ließ zunächst weiterlaufen, wurde aber angefunkt, sich die Szene noch einmal anzuschauen. Er unterbrach die Partie – beließ es aber nach dem Videostudium bei seiner ursprünglichen Entscheidung. Heldt: "Köln soll die Klappe halten!" Heldt: "Die hätten sich nie im Leben einmischen dürfen. Köln soll die Klappe hat.“ Und weiter: "Der köpft, der köpft, aber nicht richtig und bekommt den Ball an die Hand. Das war kein Handspiel", Den Videobeweis verstehe er längt nicht mehr. "Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann den ganzen Scheiß nicht mehr akzeptieren." Gegen Trainer André Breitenreiter und Verteidiger Matthias Ostrzolek, die sich beide nach der Partie ebenfalls sehr deutlich geäußert hatten, wird hingegen nicht ermittelt.