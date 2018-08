Kind bestätigt: Hendrik Weydandt bekommt bei Hannover 96 einen Profi-Vertrag

Hendrik Weydandt scheint den Sprung zu den Profis bei Hannover 96 endgültig geschafft zu haben. Nach seinem Doppelpack im DFB-Pokal gegen Karlsruhe gab es Lob von allen Seiten - auch von Manager Horst Heldt ("Wenn wir ihn jetzt wieder runterschicken, wäre das ja nicht nachvollziehbar"). Präsident Martin Kind kündigte jetzt sogar den nächsten Schritt in der märchenhaften Geschichte des ehemaligen Kreisliga-Stürmers an. "Er bekommt einen Profi-Vertrag, das hat er sich verdient", wird der 96-Boss in der "Bild" zitiert.