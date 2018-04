Hannover 96: Hier spricht die Kind-Opposition – "Mir fehlt einfach das Vertrauen"

Am Donnerstag werden wichtige Weichen für die Zukunft von Hannover 96 gestellt. Bei der Jahreshauptsammlung wird die Opposition versuchen, die Macht des 96-Vorstands mit Martin Kind an der Spitze einzuschränken. Nach dem Interview mit Kind in der vergangenen Woche reden nun die Gegner von Kinds Übernahme-Plänen. Der Sportbuzzer sprach mit Benjamin Wirtz und Michael Thiele.

Darum geht’s: Seit Jahren kämpft die aktive Fanszene von 96 gegen den Plan von Clubchef Martin Kind, die sogenannte 50+1-Regel zu kippen. Der Konflikt um 50+1 ist der Kern des Streits zwischen 96 und vielen seiner Fans. Die 50+1-Regel unterscheidet die Bundesliga von vielen anderen europäischen Ligen. Sie verhindert die Stimmenmehrheit der Kapitalanleger an den Kapitalgesellschaften. Kurz gesagt: Die Muttervereine sollen das letzte Wort, die Mehrheit haben. In der Bundesliga gibt es Ausnahmen: Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Martin Kind hat für Hannover 96 im September eine Ausnahme beantragt. Aktuell ruht der Antrag.

Thiele:

Bei der Podiumsdikussion wurde deutlich, dass die Zukunft nach Martin Kind im Gesellschafterkreis nicht klar geregelt ist. Er hat gesagt, dass es keinen festen Plan gibt. Uns geht es nicht darum, dass wir als Mitglieder jeden Transfer abnicken. Es geht darum, dass Martin Kind sich der Mitgliederversammlung jedes Jahr stellen muss und auch die Mitglieder ein Mitspracherecht haben, wenn es um die Zukunft von Hannover 96 geht.

Und negative Beispiele wenn 50+1 fällt gibt es derzeit in europäischen Ligen ja genug. Aktuell der AC Mailand. Hier ist der chinesische Eigentümer insolvent und ein Hedgefonds steht zur Übernahme bereit. Beim FC Lausanne ist das Logo geändert worden. In den Konzenfarben des neuen Investors. Aus Austria Salzburg wurde RB Salzburg. Und jetzt noch RB Leipzig. Aber was würde denn passieren, wenn heute Coca-Cola RB übernehmen würde? Logoänderung? Oder wird der Bullenkopf weiterhin Teil des Logos sein? Vereinsfarben ändern? Da kann alles passieren.

Außerdem hat der Fußball eine soziale Verantwortung. In England sind die Ticketpreise enorm gestiegen. Fussballtourismus aus Asien. Die Stimmung ist in vielen Stadien nicht mehr präsent und somit auch keine gelebte Fankultur. Das macht doch auch die Atmosphäre in den Arenen aus.