Hoffenheim wünscht sich 96-Sieg in Leverkusen: Nagelsmann bietet Fahrrad als Prämie

Hannover 96 hat das Saisonziel Klassenerhalt erreicht. Im letzten Spiel bei Bayer Leverkusen geht um nichts mehr als ein bisschen gute Laune. Viel mehr auf dem Spiel steht dagegen für Leverkusen, das unbedingt noch in die Champions League will. Für Bayer geht’s um 20 Millionen Euro – die Einnahme gehört in der Königsklasse zur Grundausstattung.

Schützenhilfe für Hoffenheim?

Leverkusens Konkurrenten sind Hoffenheim und Dortmund, die direkt gegeneinander spielen. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat auch Wünsche an 96 – er erhofft sich Schützenhilfe von Breitenreiter und bietet ein Prämie an. „Ich habe einen ganz guten Draht zu André und ihm gesagt, dass er sich etwas wünschen kann, ein neues Fahrrad oder so, aber er will gar nichts und ist ganz zufrieden.“

Nagelsmann erwartet etwas von 96, „die werden nicht abschenken, sondern gewinnen wollen“. Das bestätigt Breitenreiter. „Jeder kann sich darauf verlassen, dass wir alles geben werden.“