Hannover 96: Holt Daniel Stendel Talent Mike-Steven Bähre zum FC Barnsley?

Momentan ist der gebürtiger Garbsener aber noch in Hannover. Am Mittwoch trainierte der Offensivspieler wie gewohnt bei den Profis von 96-Trainer André Breitenreiter mit. Ob an dem Gerücht was dran ist, wird sich also erst in den nächsten Tagen zeigen.

Stendel kennt Bähre gut. In der U19 stürmte Bähre unter Stendel bei den A-Junioren von Hannover 96 in der Bundesliga Nord/Nordost. Schon damals stand das Talent auf dem Sprung in die Profi-Mannschaft.

​Nur ein Bundesliga-Spiel für 96

Über diesen Status ist der Nachwuchsakteur bislang allerdings nie hinausgekommen. Unter Trainer Michael Frontzeck absolvierte Bähre im Dezember 2015 sein einziges Bundesliga-Spiel. Leihen zum Hallenschen FC und zum SV Meppen brachten den 23-Jährigen auch nicht näher an die erste Mannschaft heran. In den Testspielen wurde er zuletzt selten berücksichtigt. Am vergangenen Sonntag spielte er wieder "nur" für die Reserve in der Regionalliga Nord gegen den VfB Oldenburg.