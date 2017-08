Hannover 96 holt Flügelflitzer Ihlas Bebou von Fortuna Düsseldorf

Am Abend stieß Martin Kind dazu, am Rande des Après-Golf redeten Heldt und der 96-Chef weiter über die drängenden Personalplanungen, am Donnerstag um 18 Uhr schließt ja das Transferfenster. Immerhin gibts bei einer Verstärkung nun endlich Klarheit. Außenstürmer Ihlas Bebou kommt von Zweitligist Fortuna Düsseldorf, am Mittwoch wird der Wechsel offiziell gemacht – fixiert ist ein Vierjahresvertrag, das Gehalt soll bei 1,3 Millionen Euro pro Jahr liegen.

Ein 96-Manager hat auch im Transfer-Schlussspurt ein paar andere Termine als allein mit Spielerberatern und gegnerischen Sportdirektoren. Gestern spielte Horst Heldt beim Sponsoren-Golfturnier des 96-nahen Häuslebauers „Heinz von Heiden“ in Rehburg/Loccum am Steinhuder Meer mit, voll konzentriert war er aber nicht, zu viele Telefonate zwischen den Abschlägen.

Das obligatorische Foto mit dem 23-jährigen Deutsch-Togolesen, dem 96-Manager und dem neuen Trikot gibt es aber noch nicht – Bebou ist gerade bei Togos Nationalmannschaft für zwei Länderspiele in Marokko. Am Donnerstag spielt er gegen den Niger, am Montag gegen Malawi.

Bebou hat am Sonntag beim 2:1 in Sandhausen noch ein Tor für die Fortuna erzielt, bereits am vergangenen Freitag war sein Berater Thomas Strunz bei Heldt, um den Transfer vorzubereiten. Bebous Vertrag lief noch ein Jahr, Düsseldorf forderte fünf Millionen Euro. Gelandet ist 96 jetzt bei 4,5 Millionen plus die üblichen Bonuszahlungen, sollte der Offensivmann dauerhaft gute Leistungen bringen.