Horst Heldt und André Breitenreiter: Deshalb war der Sieg so wichtig für Hannover 96

Diesmal hat 96 nicht noch den späten Ausgleich kassiert wie beim unglücklichen 2:2 in Leverkusen. In der letzten Minute der Nachspielzeit war es da im 96-Tor eingeschlagen – und dann auch in der Psyche der Spieler. „Normal, dass das in den Köpfen drin ist“, erklärte Trainer André Beitenreiter nach dem 2:1-Sieg gegen Wolfsburg die schwierige Schlussphase. Der VfL war am Freitagabend nah dran, aber der zweite Treffer ge­lang nicht. Nicht auszudenken, was es in den Köpfen der 96-Spieler angerichtet hätte, wenn der Sieg erneut verspielt worden wäre.