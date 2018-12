Hannover 96: Horst Heldt rastet nach Witz-Elfmeter aus – "Köln soll die Klappe halten"

Anstoß der Kritik: die Videobeweis-Entscheidung in der ersten Hälfte und der umstrittene Elfmeter, den Daniel Brosinski in der 86. Minute zum Ausgleich verwandelte.

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis bei Mainz 05 in Form

"Fällt der wegen Altersschwäche?"

"Das ist ein Witz, der Wahnsinn an Schwalbe, eine ganz klare Fehlentscheidung", polterte Heldt über das angebliche Foul von 96-Verteidiger Matthias Ostrzolek an Jean-Philippe Mateta. "Fällt der wegen Altersschwäche?", fragte Heldt. Warum der Videoschiedsrichter in Köln nicht eingegriffen hat? Für Heldt nicht nachvollziehbar: "Ich weiß nicht, wer da in Köln gesessen hat. Aber haben die sich das nächste Spiel angeschaut?"

Auch über das Verhalten des Videoschiedsrichters im ersten Durchgang zeigte sich Heldt entsetzt. 96-Verteidiger Kevin Wimmer bekam bei einem Kopfballversuch den Ball an die Hand. Schiedsrichter Robert Hartmann unterbrach das laufende Spiel, als 96 im Angriff war. "Die hätten sich nie im Leben einmischen dürfen. Köln soll die Klappe hat", raunzte Heldt.