Horst Heldt will mit Hannover 96 mittelfristig zurück in den Europapokal

96-Manager Horst Heldt war am Sonntagabend zu Gast im "Sportclub" des NDR. Neben persönlichen Einblicken war auch die Zielsetzung mit den Roten Thema der Sendung. Heldt erinnerte an die noch nicht weit entfernten Europapokal-Nächte in Hannover - und will, mittelfristig, dort wieder mit der Mannschaft stehen.