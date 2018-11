"Sollen sie doch gehen": 96-Manager Heldt über die Super-League und den FC Bayern

Am Freitag berichtete der "Spiegel" über die scheinbar konkreter werdenden Pläne zur Einführung einer europäischen Superliga als Konkurrenz zur Champions League (zum ausführlichen Artikel) , an welcher 16 Topklubs teilnehmen sollen. Der FC Bayern München soll in dieser als Deutschlands Branchenprimus zu den unabsteigbaren Gründungsmitgliedern zählen, Borussia Dortmund würde als "anfänglicher Gast" in der European Super League (ESL) mitmischen, der im Falle einer möglichen zweiten Liga allerdings auch absteigen könnte.

Reaktionen auf den Football-Leaks-Bericht

Neben dem Spieltagsgeschehen war am Samstag der Football-Leaks-Bericht das bestimmende Thema in Fußballdeutschland. Viele Fußball-Fans reagierten in den sozialen Netzwerken, die Bayern-Ultras mit Spruchbändern („Wir stehen zur Bundesliga - Superliga ohne uns“), Rummenigge wollte im Sky-Interview nichts von neuen Plänen zu einer ESL wissen und auch die Verantwortlichen anderer Vereine wurden zu den ESL-Plänen befragt, unter anderem auch Hannover-96-Manager Horst Heldt nach der 1:3-Niederlage bei dessen alten Arbeitgeber FC Schalke 04.

"Die nationale Liga ist immer noch das Salz in der Suppe"

Heldt sagte, dass wenn die Bayern meinen, dass sie die Liga verlassen müssten, "dann sollen sie doch gehen". Sollten sie dann irgendwann bemerken, dass es (die ESL; d. Red.) doch nicht so toll sei, könnten sie ja wiederkommen und müssten in der 4. Liga wieder anfangen. Laut Heldt sei die nationale Liga noch immer das Salz in der Suppe und er glaube, dass zum zehnten Mal hintereinander Bayern gegen Barcelona den Menschen keinen Spaß machen würde, und darauf käme es am Ende an. Vermissen würde der ehemalige Schalker den FC Bayern also scheinbar nicht.