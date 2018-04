Hannover 96: Der Ablöse-Poker um Heldt beginnt - wer könnte als Nachfolger in Frage kommen?

Noch ist nichts offiziell, doch der Abgang von Horst Heldt zum VfL Wolfsburg bahnt sich an. Die Verantwortlichen von Hannover 96 wollen in dem Poker jedoch nicht leer ausgehen.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 96-Manager Horst Heldt steht vor dem Abschied nach Wolfsburg und wird den ausgearbeiteten Geschäftsführervertrag in Hannover nicht unterschreiben. Das hat Heldt intern auch mitgeteilt. Stattdessen soll er Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg werden. Dass es zu diesem Szenario kommt, davon ist auszugehen. Offiziell wurde das am Dienstagabend allerdings nicht bestätigt. Manager Heldt verließ um 16.10 Uhr die Geschäftsstelle. Sein Boss, Martin Kind, hatte ein klares Bekenntnis von Heldt zu 96 gefordert. Das gab es am Dienstag – offiziell – nicht. Alles deutet auf eine Entscheidung am Mittwoch hin.

Horst Heldt: Seine Karriere in Bildern Der 1. FC Köln verpflichtete den jungen Horst Heldt 1987 für die Jugendabteilung. Bei den „Geißböcken“ schaffte es Heldt bis zu den Profis, absolvierte 130 Spiele für die Kölner und verpasste 1991 nur knapp den DFB-Pokalsieg. © imago/Oliver Hardt Mit 25 Jahren wechselte Horst Heldt zu 1860 München, für die er in vier Jahren bis zum Abstieg der „Löwen“ 111-mal auf dem Platz stand (und passend dazu auch noch 11 Tore schoss). © imago/kicker/liedel Mit 29 Jahren feierte Horst Heldt sein Länderspieldebüt bei Nationaltrainer Erich Ribbeck gegen Schottland. Ein weiteres Mal trug der gelernte Kfz-Mechaniker den Adler auf der Brust: gegen die USA. Es war zugleich sein letztes Spiel für Deutschland. © imago/weckelmann Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte. © imago/Alfred Harder 2001 zog Horst Heldt weiter nach Österreich zum SK Sturm Graz. Dort blieb er allerdings nur ein Jahr, ehe er seine letzte Profistation antrat. © imago/gepa Pictures Stuttgarts Trainer Felix Magath holte den 33-jährigen Heldt 2003 zum VfB. Für die Schwaben absolvierte er 54 Spiele und schoss drei Tore. © imago/Pressefoto Baumann In dieser Szene entwischt dem Stuttgarter der junge Cristiano Ronaldo – damals noch im Trikot von Manchester United. © imago/MIS Horst Heldt (hier im Zweikampf mit Hannovers Julian de Guzman) absolvierte im April 2005 sein letztes Spiel seiner Karriere. In der darauffolgenden Saison kam er nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus. © imago/Eisele Im Januar 2006 beendete Horst Heldt seine Spielerkarriere beim VfB Stuttgart und wurde direkt Sportdirektor bei den Schwaben. Gleich zu Beginn entließ Heldt den alten Trainer Giovanni Trapattoni und setzte Armin Veh als neuen Chefcoach ein. Ein Glücksgriff! Mit Veh wurden die Stuttgarter 2007 deutscher Meister. © imago/Ulmer Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04. © imago/Pressefoto Baumann Unter Horst Heldt musste Felix Magath bei Schalke 04 im Frühjahr 2011 gehen. Heldt verpflichtete daraufhin Ralf Rangnick – und der gewann mit den „Knappen“ wenige Wochen später den DFB-Pokal. © imago/Team2 Nach turbulenten sechs Jahren verließ Horst Heldt im Sommer 2016 den FC Schalke 04. Auch für den damaligen Trainer André Breitenreiter war zum Saisonende Schluss. © imago/Sven Simon Der Abschied aus Gelsenkirchen fiel Horst Heldt sichtlich schwer. Im März 2017 wird Horst Heldt Nachfolger vom entlassenen Sportgeschäftsführer Martin Bader (hier noch in den Diensten des 1. FC Nürnberg) bei Hannover 96. © imago/MIS

Dabei liegen die Fakten auf dem Tisch. Aus Wolfsburg liegt Heldt ein unterschriftsreifes Angebot vor. Mit schönen Zahlen für Heldt: Nach Sportbuzzer-Informationen soll er beim VfL einen Dreijahresvertrag erhalten mit einem Gehalt von 2,1 Millionen Euro pro Jahr – ohne Prämien. Bei 96 hätte Heldt bei Unterschrift unter den Geschäftsführervertrag sein Gehalt auf wohl rund 1,6 Millionen Euro verdoppelt. In Wolfsburg kann er jetzt also sein aktuelles Gehalt von 800 000 mindestens verdreifachen. Und die Millionenrechnung geht weiter: Dass Boss Kind seinen Manager Heldt, der noch einen Vertrag bis 2020 in Hannover hat, feuert und damit auf eine Ablöse verzichtet, gilt als unwahrscheinlich. Bei einer Einigung mit dem VfL dürfte Geld fließen – bis zu fünf Millionen stehen im Raum. Zum Vergleich: Rekordmeister Bayern zahlte für Co-Trainer Peter Herrmann 1,75 Millionen an Zweitligist Düsseldorf. Kind wird Heldt sicher auch nicht verramschen. Der VfL, der doch eigentlich sparen wollte, muss also bei der Verpflichtung des Manager tief in die Tasche greifen.

Horst Heldts Vorgänger: Erkennt Ihr die Ex-Manager von Hannover 96? Das große 96-Quiz. Wer sitzt hier mit Martin Kind und Dieter Schatzschneider im Braunschweiger Zweitliga-Stadion? © Sielski Eine der Verpflichtungen, die am Ende sein Schicksal bei 96 besiegelten: Bis heute werden die schlechten Wintertransfers (hier Hugo Almeida im Designer-Pulli) von Martin Bader als letzter Sargnagel in Hannovers Bundesliga-Abstiegssaison gesehen. © Hannover 96 Dieser Mann musste im August 2015 seine Sachen packen ... © Zur Nieden Dirk Dufner trug jedoch bei seinem Amtsantritt 2013 die gleichen Schuhe. Er war bis 2015 im Amt und wurde noch bis Juni 2016 von 96 bezahlt. © zur Nieden Erst kürzlich wurde das "Diamantenauge" in Köln entlassen. © Imago Jörg Schmadtke ist in Hannover auch nach seinem Abgang bekannt und beliebt. Er gestaltete den Kader zwischen 2009 und 2013 maßgeblich - und führte Hannover 96 so zurück auf die europäische Bühne. Ein Konflikt mit Mirko Slomka führte schließlich zu seinem Rücktritt ... und seinem Wechsel zum 1. FC Köln. © zur Nieden Wer guckt denn da so grimmig drein? © zur Nieden Bei seiner offiziellen Vorstellung 2007 schaut Christian Hochstätter noch glücklich. Er arbeitete bis Januar 2009 für die "Roten". © Jochen L. Ein typisches Bild dieses ehemaligen Managers am Spielfeldrand beim 96-Training ... © zur Nieden Ilja Kaenzig war von 2004 bis Ende 2006 Manager von Hannover 96. © zur Nieden Dieser ehemalige Manager war einst selbst Fußball-Profi. In Spanien. © zur Nieden Ricardo Moars Amtszeit ging von 2002 bis 2004. © Holger Hollemann 96-Boss Martin Kind (r.) ist auf diesem Bild ebenfalls mit einem alten Bekannten zu sehen. © zur Nieden Wolfgang Levin gehört zu den weniger bekannten Managern. Er wirkte um die Jahrtausendwende. © imago/pmk Lediglich sechs Monate war dieser Ex-Spieler Manager bei den Roten. Von Juli bis Dezember 1999 war Thomas von Heesen (links) Manager bei Hannover 96. Seine Trainer Branko Ivancović (rechts) und Co-Trainer Ivica Frkić blieben nur zwei Monate länger ... Dieser Mann war nicht nur Manager, sondern auch Trainer und Spieler bei Hannover 96 - natürlich nicht zu selben Zeit. © Imago Als Manager arbeitete Franz Gerber von 1996 bis 1999 für Hannover 96. © zur Nieden Dieser ehemalige Spieler konnte als Manager nicht überzeugen: Sein einjähriges Engagement endete 1996 mit dem Abstieg in die Regionalliga. Als Spieler war Karsten Surmann länger im Geschäft: Zwischen 1980 und 1992 bestritt er 357 Spiele für die "Roten". © Imago Die bisherigen Fragen waren zu leicht für Euch? Dann machen wir mal einen kleinen Sprung: Auch auf diesem Bild versteckt sich ein ehemaliger Manager von Hannover 96. Erkennt Ihr ihn? © Christoph Dannowski Jürgen Rynio war Torhüter, Manager, Co-, Torwart- und Chef-Trainer bei den Roten. Jeweils zu unterschiedlichen Zeiten versteht sich. Bei einem Ehemaligentreffen steht er neben Lothar Sippel (links) und Roland Kosien (rechts). © Christoph Dannowski

​Fan-Konflikt und Transfer-Zoff Heldt vor dem Absprung nach Wolfsburg – aber warum eigentlich? Nein, es ist nicht allein das verlockende Gehalt, das den Manager reizt. Beim VfL sitzt die Kohle insgesamt lockerer. In Hannover darf Heldt – Stand jetzt – nur das ausgeben, was eingenommen wird. Das sind für die Verkäufe von Salif Sané (Schalke) und Felix Klaus (Wolfsburg) elf Millionen Euro. Damit kriegt Heldt in der kommenden Saison keine taugliche Mannschaft zusammen. Die Gesellschafter müssten weiteres Geld hinzugeben. Transfer-Zoff gab es im vergangenen Sommer mit Aufsichtsrat Martin Andermatt um den Wechsel von Ihlas Bebou. Auch als 96-Geschäftsführer dürfte Heldt nicht alleine über Transfers entscheiden. „Er muss die Aufgabenverteilung akzeptieren“, so Boss Kind.

Auch der Fan-Konflikt spielt eine Rolle, aber nicht die übergeordnete in dem ganzen Wechseldrama. Der Verein taumelt, das merkt auch Heldt. Geht der Manager sofort, würde Andermatt die angestrebten Transfers für die kommende Saison in die Hand nehmen. Wer könnte als Nachfolger in Frage kommen? Jan Schindelmeiser (zuletzt VfB Stuttgart) war schon mal Thema in Hannover und könnte es auch jetzt wieder werden. Auch der Name von Jörg Schmadtke wird genannt. Der arbeitete von 2009 bis 2013 schon bei 96, schaffte mit dem Club den Einzug in die Europa League. Aber zuerst muss eine Heldt-Entscheidung her.

