Zwei Treffen mit VfL Wolfsburg? Horst Heldt bestätigt nicht - Kind ist nicht informiert

Zwei Gespräche sollen zwischen dem VfL Wolfsburg und 96-Manager Horst Heldt über eine gemeinsame Zukunft stattgefunden haben! Bestätigen will Heldt die Treffen nicht, bei Boss Martin Kind sorgen aber die Spekulationen darüber für Irritationen. "Innerhalb eines halben Jahres möglicherweise zweimal vergleichbare Aktivitäten durchzuführen. Das wäre schwierig", so der 96-Chef.

Jörg Schmadtke ist in Hannover auch nach seinem Abgang bekannt und beliebt. Er gestaltete den Kader zwischen 2009 und 2013 maßgeblich - und führte Hannover 96 so zurück auf die europäische Bühne. Ein Konflikt mit Mirko Slomka führte schließlich zu seinem Rücktritt ... und seinem Wechsel zum 1. FC Köln.

Jörg Schmadtke ist in Hannover auch nach seinem Abgang bekannt und beliebt. Er gestaltete den Kader zwischen 2009 und 2013 maßgeblich - und führte Hannover 96 so zurück auf die europäische Bühne. Ein Konflikt mit Mirko Slomka führte schließlich zu seinem Rücktritt ... und seinem Wechsel zum 1. FC Köln. © zur Nieden

Eine der Verpflichtungen, die am Ende sein Schicksal bei 96 besiegelten: Bis heute werden die schlechten Wintertransfers (hier Hugo Almeida im Designer-Pulli) von Martin Bader als letzter Sargnagel in Hannovers Bundesliga-Abstiegssaison gesehen.

Eine der Verpflichtungen, die am Ende sein Schicksal bei 96 besiegelten: Bis heute werden die schlechten Wintertransfers (hier Hugo Almeida im Designer-Pulli) von Martin Bader als letzter Sargnagel in Hannovers Bundesliga-Abstiegssaison gesehen. © Hannover 96

Hintergrund: Im vergangenen Jahr führte Heldt Gespräche mit seinem Herzensclub Köln, die Boss Kind allerdings absegnete. Über die Wolfsburg-Treffen war Kind nicht informiert. "Es gab keinen Hinweis, dass Gespräche geführt wurden. Es gibt keine Anfrage aus Wolfsburg." Bei 96 soll Heldt eigentlich zum Geschäftsführer befördert werden, der Vertrag dafür in der kommenden Woche unterschrieben werden. "Es gab Gespräche, dass in der nächsten Woche der Geschäftsführervertrag unterschrieben werden soll", so Kind.

Ob es wirklich dazu kommt, ist aber offen. Heldt will erst mal alles prüfen. "Wir haben ein Gespräch gehabt mit Herrn Fischer, die Unterlagen sind überreicht worden. Jetzt muss man gucken, ob es alles so aufgeschrieben wurde, wie es besprochen wurde. Dann wird es eine Entscheidung geben", so der Manager. In welche Richtung ist die Frage.